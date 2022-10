Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Bez miłości nie ma dynamiki - również w kinie. 5

Kolejne 365 dni i kolejny hałas dookoła. Wszystko przede wszystkim za sprawą samej tematyki oraz erotyzmu filmu, co na polskie standardy kina już jest wielkim wydarzeniem. To na pewno jest duży fenomen, mając na uwadze, że nie jest to pierwsza taka ekranizacja. W tym przypadku udało się wykorzystać przede wszystkim lukę w polskim kinie ekranizacji na wielkim ekranie. A jak widać - Polacy lubią to i na to czekali...

Jak się okazało, Laura faktycznie żyje, co otwiera kolejną furtkę do tego, aby show szło dalej i przedstawiać kolejne wzniosłe przygody bohaterów. Główna bohaterka po kilku tygodniach postanawia opuścić sypialnię. Laura jest spragniona nowej rzeczywistości, ale osiąganie jej jest w zasadzie to samo. Wybiera się z przyjaciółką na imprezy i kusi biznesmenów. Pojawia się Nacho. Jest w trakcie kryzysu małżeńskiego. To ciekawy obraz, który pokazuje schemat decyzyjny człowieka.

Trudno byłoby unikać pytania, czy film jest ciekawszy niż jego poprzednie odsłony. Zazwyczaj jest tak, że kolejne części są dyktowane przez sukces pierwszej odsłony oraz chęć twórców do nabicia sobie kabzy jeszcze bardziej. Tak się składa, że w tym przypadku idzie to dokładnie niestety w tym samym kierunku. Cały film jest zdecydowanie nudniejszy niż poprzednie tytuły. Oczywiście cel jest znowu ten sam - pokazanie jak najwięcej ilości zbliżeń podczas filmu. Można odnieść wrażenie z filmu, że to jest główny i jedyny cel, ponieważ trudno wynieść z filmu cokolwiek innego.

Jedną z zalet może być soundtrack... Dlaczego? Jest przede wszystkim zróżnicowany i dzięki temu na tle wciąż odgrzewanych wątków oraz motywów pozwala poczuć jakąkolwiek świeżość. Dzięki temu widz faktycznie odnosi wrażenie, że ogląda inną odsłonę miłosnej historii. Kolejną kwestią, która przyciąga uwagę, jest również praca kamery, która ciekawie prowadzi widza po całym obrazie.

Fabuła jest bardzo jałowa i w ogóle nie buduje żadnego napięcia. Wszystkie kolejne wydarzenia są po prostu bardzo przewidywalne. Uwagę zwraca bardzo wolne tempo rozwoju całej akcji, co również przyczynia się do spowolnienia oraz doprowadzenia do wrażenia nudy.

Już poprzednie filmy z cyklu 365 dni na pewno zdążyły przyzwyczaić widzów do tego, że jest tam bardzo dużo wydarzeń i akcja. Oczywiście wszystko kręci się dookoła jednego. Jest to film mało wymagający od swoich widzów, więc śmiało można się na niego zdecydować kiedy chce się po prostu odpocząć od codzienności i zniknąć na chwilę w inny świecie, który dla wielu osób jest na pewno interesujący. W tym jest cały potencjał filmu, który z tajemniczego życia robi pokaz.