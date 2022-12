Powinniście wybrać się na "Fabelmanów", ponieważ to piękne filmowe zwieńczenie tego roku i uhonorowanie kariery wielkiego hollywoodzkiego twórcy. 8

James Cameron ma swojego Avatara w kinie. Swojego awatara w kinie ma równie Steven Spielberg w postaci Sammy'ego Fabelmana - chłopca, który zapragnął być filmowcem! Fabelmanowie to najnowsze dzieło wybitnego reżysera, który jest jednocześnie jego najbardziej osobistym i intymnym filmem w karierze. Warto było czekać na tę produkcję, ponieważ buzują w niej emocje i magia kina!

Fabelmanowie (2022) - Chloe East, Gabriel LaBelle

Sammy Fabelman po raz pierwszy został zabrany przez rodziców do kina, jako mały chłopiec na film Największe widowisko świata. Hollywoodzka superprodukcja Cecila B. DeMille'a wywarła na nim tak wielkie wrażenie i odcisnęła tak duże piętno, że mały Sammy postanowił zostać filmowcem! Od tamtego momentu nie rozstawał się z kamerą i rejestrował wszystkie najważniejsze momenty ze swojego życia, a także kręcił amatorskie produkcje inspirowane wielkimi dziełami amerykańskiej kinematografii. To właśnie w ten sposób Steven Spielberg opowiada nam autobiograficzną historię i pokazuje, jak kilkuletni chłopiec zakochał się w X muzie i z czegoś, co wydawało się być chłopięcym hobby uczynił sensem życia.

Steven Spielberg to twórca, który w poprzednich filmach często przemycał ważne elementy ze swojego życia. Najczęściej w bohaterach swoich filmów można było odnaleźć odniesienia do jego rodziców, których finalnie małżeństwo nie przetrwało. Fabelmanowie to film, który można traktować jako ostateczne rozliczenia ze swoim życiem oraz portretami rodziców, którzy niestety nie doczekali premiery tego najbardziej osobistego z filmów jednego z mistrzów kina. Zresztą oglądając najnowszą propozycję twórcy E.T. nie sposób nie odnieść wrażenia, że to właśnie rodzice są tymi najważniejszymi w całej układance, a postać matki - Mitzi Fabelman - jest najbardziej złożona pod względem przedstawianego portretu psychologicznego. To ona, a nie ojciec jest tutaj przedstawiana, jako prawdziwy kierunkowskaz wskazujący drogę, którą powinien podążać jej syn. To też przez pasję do filmowania Sammy dowiedział się o potajemnym romansie matki z przyjacielem ojca, co w jakiś sposób przyczyniło się do późniejszego rozpadu małżeństwa. Mimo wszystko to nie Mitzi, a Burt Fabelman jest tutaj traktowany, jako główny winowajca - ciągłe podążanie za kamerą i przeprowadzki wprowadzały niemały chaos do życia rodziny. Fabelmanowie to jednak filmowe rozgrzeszenie rodziców i pogodzenie się z wydarzeniami, które rozegrały się lata wstecz.

Fabelmanowie (2022) - Gabriel LaBelle

Sam Steven Spielberg nazywa Fabelmanów swoim najbardziej intymnym z dotychczasowych filmów. I nie sposób się z tym nie zgodzić. To nie tylko przemyślany obraz rodziny i zachodzących pomiędzy nimi relacji, ale też kino o dorastaniu. To historia dziecka, a następnie nastolatka, który widzi zmieniający się świat okiem kamery. Wydarzenia z dzieciństwa i wspomniany kryzys małżeński rodziców doprowadzają do tego, że na pewnym etapie życia Sammy nie chce już kręcić filmów. Ameryka lat 60. daje o sobie znać, a problemy związane z jego żydowskim pochodzeniem stają się czymś namacalnym. Wreszcie dochodzi też kwestia pierwszej miłości i zrozumienie, że to co jego ojciec uważał za niewinnym dziecięcym hobby jest czymś zdecydowanie ważniejszym - jest sensem na życie. To właśnie w liceum dowiaduje się jaką moc posiada kamera i ruchome obrazki, w jaki sposób potrafią one zmienić życiową sytuację. Kino może być zabawą i świetną rozrywką, ale może też traktować o rzeczach autentycznie poważnych.

Fabelmanowie zostają, więc dopisani do zestawienia filmów, które możemy nazywać osobistymi listami miłosnymi do kina. Steven Spielberg dołącza też do grona uznanych filmowców, którzy w ostatnich latach zdecydowali się na uzewnętrznienie swoich emocji i pragnień, na opowiedzenie nam historii na wskroś osobistych, których nie dałoby rady opowiedzieć, gdyby nie kino. Film Spielberga to jego Cinema Paradiso, które zresztą w trakcie seansu Fabelmanów miałem przed oczami. Kiedy oglądało się nastoletniego Sammy'ego zafascynowanego montowaniem kolejnych klatek swoich amatorskich produkcji, czuć było w powietrzu miłość do X muzy.

Fabelmanowie (2022) - Gabriel LaBelle

Jeśli Wy również jesteście zafiksowani na punkcie filmów, które są hołdem dla kina to zdecydowanie powinniście wybrać się na Fabelmanów. Jeśli cenicie sobie świetne dramaty rodzinne z wybitnym aktorstwem to powinniście wybrać się na Fabelmanów. Jeśli chcecie zobaczyć najznakomitszy występ epizodyczny mijającego roku to również powinniście wybrać się na Fabelmanów. Generalnie powinniście wybrać się na Fabelmanów, ponieważ to piękne filmowe zwieńczenie tego roku i uhonorowanie kariery wielkiego hollywoodzkiego twórcy.