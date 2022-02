Hitchcocowskie credo, do jakiego odwołuje się Almodóvar, jest przećwiczone wedle ścisłej litery gatunku. 7

Zbieg okoliczności zamyka w izbie porodowej dwie kobiety z odmiennymi rodowodami i doświadczeniami. Starsza Janis (Penelope Cruz) i młodsza Anę (Milene Smit) wkrótce zostaną matkami. Kobiety są w różnym wieku. Janis zawodowo jest renomowaną fotograficzką, prywatnie „singielką”, dla której ciąża to „ostatnia szansa na macierzyństwo przed czterdziestką”. Chwile zapomnienia Janis przypłaciła nieplanowaną wpadką. Ale konsekwencji uniesień nie żałuje. Jej partner jest wprawdzie żonaty, ale para umawia się, że dziecko przyjdzie na świat, a jego mama wychowa je samotnie. Ana również nie planowała mieć dzieci. Brutalny los zadecydował za nią.

Matki równoległe (2021) - Penélope Cruz

Ciąża to jedno z kilku pasm niepowodzeń w życiu dziewczyny. Ane nie cieszy wizja macierzyństwa. Jest jeszcze jednak na tyle młoda, że spontaniczny duch, będący przywilejem jej wieku, pozwala okiełznać wraże przeciwności. Ana nie dokonała w swoim życiu póki co niemal nic. Jej matka, dotąd trzeciorzędna aktorka, właśnie otrzymała szansę zagrania wiodącej roli w sztuce „Panna Rosita” i woli oddać się planom zawodowym niż bawieniem wnuczki. Opuszczona także przez ojca początkowo sceptyczna wobec wizji macierzyństwa Ane wkrótce odnajduje sens w nowej dla siebie roli. Córka staje się oczkiem w jej głowie Zarówno Janis jak i Ane konsekwentnie radzą sobie z obowiązkami, wspierając się nawzajem. Jednak kontakt dwóch kobiet niespodziewanie ustaje. Reżyser filmu „Matki równoległe” Pedro Almodóvar nie kryjący swojej fascynacji twórczością Alfreda Hitchcocka podąża śladami wyznaczonymi przez mistrza. Oferując produkcję o cechach melodramatycznych, decyduje się w tym momencie postawić spektakularny stempel suspensu, którego potencjalnym widzom zdradzić oczywiście nie wypada. Dość jednak powiedzieć, iż hitchcockowskie credo, według którego w filmie pod tym patronatem „na początku następuje trzęsienie ziemi, a dopiero potem emocje urosną”, zostanie przećwiczone wedle ścisłej litery gatunku.

Film Almodóvara rozgrywa się ponadto w dwóch niejako odległych planach, które finalnie się splotą. Oprócz wzmiankowanego dramatu osobistego obu matek wejdziemy w szerszy kontekst historyczny sięgający hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939. Janis z pomocą ojca swojej córki - Arturo (Israel Elejade) - profesjonalnego antropologa sądowego, dostaje szansę na ekshumację ciał swoich antenatów. Ten pozornie odbiegający od głównego nurtu wątek filmu w scenach pointujących bardzo szczelnie koresponduje z wcześniejszymi etapami meandrów macierzyńskich Janis i Ane.

Matki równoległe (2021) - Aitana Sánchez-Gijón

Almodóvar nakręcił film dość przewrotny. Długoletnie doświadczenie reżyserskie daje mu wszelako takie prawo. Noblesse oblige, rzec by można. Początkowe, namalowane pastelowymi barwami wątki, wznosi Almodóvar następnie na poziom zbyt chyba ryzykownie abstrakcyjny, acz przecież możliwy w realizacji, by ostatecznie wykonując manewr zwrotu przez rufę doprowadzić widza na skraj konsternacji. Sztuką było bodaj w tym wszystkim, należną przecież artystom najwybitniejszym, że swoje pozytywnie pogmatwane dzieło ostatecznie wyprowadził reżyser na prostą, wprawiając przy tym w niemałą konfuzję swoich widzów, zanim jeszcze ochłonęli po kilku uprzednich.

Zasadnym jest jednak pytanie, czy wychodząc obronną ręką z domniemanych zarzutów, że spłodził dzieło pozornie domykające się na wszystkich dyskusyjnych frontach, pokazał nam produkt prawdopodobny. Oprócz głównego lejtmotywu, który zapewne obroni się ciągiem przyczynowo skutkowych konsekwencji, nie ustrzegł się Almodóvar jednak kilku kantów na monolitycznym wizerunku obrazu. Nieociosane w porę absurdy dodadzą całości bodaj nieco gorzki posmak, co nie zmieni jednak ogólnie korzystnego wrażenia w kontemplacji nad całością dzieła. W epilogu, do którego prowadził nas bowiem konsekwentnie reżyser przez dwie godziny, wszyscy bohaterowie filmu wyglądają niemal na zadowolonych. A przecież po drodze doszło do zbyt wielu dramatów, które nie wyparowały samoistnie ze świadomości nimi dotkniętych. Wnikliwym obserwatorom filmu Almódovara po projekcji pozostanie do rozstrzygnięcia zaś pytanie: czy filmowa Janis penetrując ziemię, skrywającą ciała jej przodków, sama cofnęłaby swój czas, by coś w nim zmienić?