Jeśli tworzyć produkcje feministyczne to właśnie w taki sposób, w jaki zrobiła to Audrey Diwan. Zdarzyło się to mocne i wstrząsające kino, które zyskuje jeszcze bardziej z racji osadzenia akcji w odpowiednich czasach historycznych.

Zdarzyło się (2021) - Louise Orry-Diquéro, Luàna Bajrami, Anamaria Vartolomei

Akcja filmu rozgrywa się we Francji w pierwszej połowie lat 60. Główną bohaterką opowieści jest znakomicie rokująca studentka o imieniu Anne, która marzy się karierze akademickiej. Kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży jej przyszłość staje pod wielkim znakiem zapytania - ba, zostaje w zasadzie przekreślona. Z racji czasów, w których przyszło jej żyć aborcja jest nie tylko zakazana, ale również karana więzieniem. Młoda kobieta staje przed trudną decyzją - znaleźć sposób na nielegalną aborcję czy przekreślić swoje marzenia?

Audrey Diwan, która jest jednocześnie scenarzystką filmu, w bardzo rzetelny sposób przedstawiła historię młodej dziewczyny, która musi zmierzyć się z problemem zmieniającym diametralnie jej dotychczasowe oraz przyszłe życie. Mi jako widzowi uczulonemu na współczesną propagandę dużo łatwiej było wejść w historię opowiadaną w filmie z racji osadzenia akcji w czasach 60. Brak odpowiedniej wiedzy, dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz głosu kobiet w sprawach kluczowych z ich perspektywy sprawiają, że mi jako widzowi dużo łatwiej uwierzyć w osobistą tragedię jaka dotyka postać - w genialny sposób sportretowaną przez Anamarię Vartolomei. Do tego dochodzi też aspekt czysto moralny związany z czynami, które mają zostać dokonane przez Anne.

Zdarzyło się to również ciekawy obraz francuskiej społeczności lat 60. Kobiety w większości ważnych kwestii pozbawione są głosu, a o rzeczach istotnych decydują mężczyźni. Jest to znakomicie przedstawione chociażby w scenie, kiedy główna bohaterka wybiera się na konsultację w sprawie ciąży i prosi lekarza o pomoc w jej usunięciu. To kino o rozterkach młodych ludzi, którzy muszą mierzyć się z trudnymi decyzjami związanymi ze skostniałym prawem panującym w kraju oraz samotnością wynikającą z braku możliwości zasięgnięcia pomocy.

Paradoksalnie największą wadę i jednocześnie zaletą Zdarzyło się są niezwykle sugestywne sceny, które uderzają widza w twarz niczym ciężki młot. Reżyserka nie boi się w ten sposób konfrontować widza z poruszanym tematem i problemem, jednocześnie oferują w wielu przypadkach kino bazujące na subtelnościach i emocjach poprzez często zbliżenia na twarze bohaterów. Desperacja oraz chęć zrobienia czegoś wypisana na twarzy Anne towarzyszy nam przez większość seansu.

Zdarzyło się to ważne kino, które zdaje się rozumieć poruszany temat w stu procentach. Pozwala widzowi na indywidualną ocenę zachowania głównej bohaterki. To film rzetelny i bardzo uniwersalny, który mógł zostać w bardzo łatwy sposób zniszczony poprzez nieodpowiednią narrację i przekaz. Audrey Diwan wyszła z tego na szczęście z obronną ręką - godna konkurencja dla znakomitego 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni. Złoty Lew w Wenecji jak najbardziej zasłużony, a było naprawdę z kim przegrać!