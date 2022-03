Lekka komedia romantyczna na lato, która niestety nie ma do zaoferowania zbyt wielu atrakcji. A szkoda! 5

Zakochana Anaïs to pełnometrażowy debiut Charline Bourgeois-Tacquet, która miała okazję prezentować swój film na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Co prawda produkcja nie była pokazywana w Konkursie Głównym, ale zaliczyła raczej ciepłe przyjęcie wśród widzów i krytyków w sekcji, której ją wystawiono.

Zakochana Anais (2021) - Valeria Bruni Tedeschi

Główną bohaterką filmu jest młoda kobieta, tytułowa Anaïs, która pomimo bogatych rodziców woli żyć samodzielnie. Z dnia na dzień, od czynszu do czynszu (a przynajmniej taki ma plan, ponieważ zalega z kilkoma opłatami). Ma 30 lat, nie ma pieniędzy. Ma chłopaka, ale również kochanka, który mieszka z kobietą fascynującą Anaïs w zasadzie od pierwszego spotkania.

Nie wiem czy był to zamierzony efekt reżyserki debiutującej w kinie pełnometrażowym, ale Zakochana Anaïs jest jak tytułowa bohaterka - chaotyczna, roztargniona, niespokojna, chcąca oferować wiele, ale tak naprawdę nie do końca wiedząca kim chce być. To kino niespełnionych obietnic, które na papierze wygląda zdecydowanie lepiej, aniżeli w rzeczywistości jest. To kino jednocześnie eleganckie i lekkie, ale także zagubione w ambicjach. Myślę, że Zakochana Anaïs to rodzaj filmu, który spokojnie mógłby wyjść spod ręki Grety Gerwig. No, ale niestety nie wyszedł. Bourgeois-Tacquet wydaje się nie mieć jeszcze doświadczenia do snucia historii tak zakręconej postaci, jaką jest Anaïs, przez co jej perypetie wydają się być momentami komiczne, wręcz nierealne.

Zakochana Anais (2021) - Anaïs Demoustier

Anaïs jest lekkoduchem, nie przejmuje się zbytnio konsekwencjami swoich czynów. Nie płaci rachunków, nie liczy się z innymi, olewa swojego chłopaka, zdradza go. Tak naprawdę zanim pomyśli nad rzeczą, którą ma zamiar zrobić, już jest dawno w trakcie jej realizacji. Anaïs to postać w urocza, ale jednocześnie niezwykle irytująca z racji podejścia do życia. Świetna kreacja aktorska Anaïs Demoustier, którą mogliśmy oglądać w kontrowersyjnym Sponsoringu Małgorzaty Szumowskiej. Demoustier jest pełna energii, zaraża uśmiechem i tak naprawdę to najlepszy element tej przeciętnej komedii. Idealnie oddaje charakter tytułowej bohaterki.

Wizualnie Zakochana Anaïs także oferuje wiele dobra. Piękne i ciepłe zdjęcia przywołują klimat wakacji, do których niestety tak daleko. Wydawać by się mogło, że to kino idealne do relaksu, atrakcyjne, prezentujące piękne miejsca i pięknych ludzi. Niestety, gdzieś to ginie pod kołderką nieokiełznanego chaosu. Może następnym razem Charline Bourgeois-Tacquet poprowadzi nieco lepiej historię i przede wszystkim postacie.