Nawet po strawieniu tej na szczęście tylko blisko godzinnej eskapady w krainę absurdu, widz może mieć problem z uporządkowaniem głównych tez scenariusza 3

Drugą wojnę wygrali Niemcy. Jej koniec przesunął się w czasie. Ci, co tę wojnę wywołali, powoli wymierają. Czas coś zrobić ze wstydliwą spuścizną hekatomby. Europa przyjęła rozstrzygnięcia militarne, chciałaby się jednak odciąć od ponurej schedy Holocaustu. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dokończono zatem kłopotliwy proces denazyfikacyjny. Aby odkupić choć część swoich win, spadkobiercy morderców biorą na sztandary wojenne ofiary. Znajomość ich martyrologii będzie legitymacją wiarygodnego trwania w obecnej rzeczywistości.

Wybrzeżem snują się watahy grup rekonstrukcyjnych. Mają one odwzorować historię, która boleśnie uwiera tutejszym mieszkańcom. Stąd, gdzie zaczęła się druga wojna światowa, rezonować powinien przykład idący poza granice. W domu zastępcy komendanta Muzeum Pamięci wspomina się właśnie ofiary wojenne. Osobliwe dania posłużą do uczczenia pomordowanych. Tu się podaje wykwintne przystawki posypane tylko symbolicznym przecierem z brukwi. Żona komendanta jest ministrą obrony i pamięci. Wraz z mężem będą kultywowali nową politykę historyczna zbieżną z dalekosiężnymi interesami rządu.

Monika Strzępka i Paweł Demirski usiłują dokonać próbnego abordażu ze scen teatralnych na ekran kinowy. Oboje uznali, iż asortyment przynależny domenie Melpomeny można swobodnie przetransportować w rzeczywistość celuloidową. Taki skok wydawałby się konsekwentnym i zasłużonym awansem z dywizji okręgowej do ligi mistrzów. Ta śmiała koncepcja zaowocuje jednak efektem wysoce ryzykownym. Ulotne eksperymenty teatralne mogą przemknąć w pamięci ludzkiej, tu materiał dowodowy zostanie zarejestrowany i w razie potrzeby przypomniany. A może to nie być okoliczność skandalizującemu duetowi łaskawa. "Zaprawdę Hitler umarł" niesie w sobie ładunek dewastacyjnej anarchii wewnętrznej. Nawet po strawieniu tej na szczęście tylko blisko godzinnej eskapady w krainę absurdu, widz może mieć problem z uporządkowaniem głównych tez scenariusza. Wszystko tu się miesza w tyglu brutalnie nachalnej symboliki. Twórcy tej rozpędzonej karuzeli skojarzeń nie mogą narzekać na okoliczności obiektywne. Do współpracy wybrali sobie wszak doborowe grono aktorskie wsparte młodym, utalentowanym narybkiem. Co z tego, skoro materia, na której oparty został awanturniczy koncept filmu, słania się pod ciężarem absurdów weń upchanych.

"Przechodzimy do następnego etapu." - dopinguje konferansjer uczestników quizu zorganizowanego w Muzeum Pamięci. Właśnie przechodzą oni test na znajomość wiedzy o obozach koncentracyjnych. Dobra odpowiedź promować będzie aspirujących do wielkiego finału. Publiczność jest zaznajomiona z tematyką konkursu. Widzowie mają na przedramionach wygrawerowane tatuaże z numerami obozowymi, które bileterzy sumiennie przed wejściem na widownię zeskanują. Przez ekran przemknie dyskretnie Leni Riefenstahl, która odgraża się, iż już po wszystkim wybierze się do Afryki na odprężające safari. Nie zna chyba granic wyobraźnia Pawła Demirskiego, który do buzującego kotła ze scenariuszowym barszczem dorzucić gotów nawet grzyby sromotnikowe. "Zaprawdę Hitler umarł" powstał pod auspicjami Studia Munka. Ten patronat wymusza na szczęście możliwie krótki metraż nakręconego tu filmu. Strach pomyśleć, jakie fajerwerki zaserwowaliby twórcy tego dance macabre, gdyby przydzielono im dłuższy czas emisyjny. Hasło: "następny" sugeruje, że po nim przyjdzie ostatni etap. To skojarzenie nie wybrzmi w świetle historycznych i filmowych skojarzeń nazbyt zręcznie.