Wygląda na to, że na nowe filmy dokumentalne autorstwa Pawła Łozińskiego należy czekać, jak na słoneczne promienie i ciepły letni wiaterek po miesiącach brzydkiej, zimowej aury. Jego najnowsza propozycja zatytułowana Film balkonowy, którą można znaleźć na platformie streamingowej HBO Max, to w zamyśle niesamowicie prosty koncept, który w ostatecznym rozrachunku ofertuje nam obraz Polaków nieco inny, aniżeli moglibyśmy sobie zakładać oglądając telewizyjne programy, czytać kolejne artykuły na portalach czy przeglądając fora internetowe i media społecznościowe. Film balkonowy pokazuje, że ludzi jednak nieco więcej łączy niż dzieli.

Paweł Łoziński wpadł na naprawdę prosty pomysł, który wypalił mu w stu procentach. Na balkonie swojego domu ustawił kamerę, którą nagrywał przechadzających się chodnikiem obok budynku ludzi. W trakcie tego filmowego - nazwijmy to eksperymentu - miał okazję porozmawiać z cała plejadą różnorakich charakterów. W trakcie dyskusji zadawane były proste pytania, które jak się okazuje nie zawsze zdają się mieć prostą odpowiedź. Kim jesteśmy, po co żyjemy, czym jest szczęście, jaki jest sens życia?

Paweł Łoziński podobnie, jak polski mistrz kina Krzysztof Kieślowski w swoich Gadających głowach, stworzył film bardzo podobny i podobnie, jak Kieślowski dał nam obraz Polaków, którzy pomimo wielu różnić światopoglądowych, materialnych, intelektualnych, etcetera, mają ten sam cel - chcą przeżyć życie najlepiej, jak tylko mogą. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe. Każdy z nas boryka się z innymi problemami - dla jednego będzie to śmierć najbliższej osoby, dla drugiego brak możliwości odnalezienia się w świecie po wyjściu z więzienia, a dla kolejnego zdrada. Dla każdego z nas Słońce świeci inaczej - raz mocniej, raz słabiej.

Film balkonowy to film stworzony z czystej ciekawości - jak zareaguje człowiek na drugiego człowieka, obcego, który pyta go o rzeczy bardzo osobiste i nierzadko obarczone sporymi pokładami emocji? W ten sposób filmowiec tworzy pejzaż społeczeństwa - znajdzie się miejsce na pozornie błahą rozmowę z kilkuletnią dziewczynką, znajdzie się miejsce na rozmowę ze starszą panią, która swoje już przeżyła. Mimo wszystko nie posiada ona recepty na dobre życie - trzeba starać się być szczęśliwym, uśmiechać się każdego dnia. Truizmy? Może i tak, ale to naprawdę działa i zmusza do przemyśleń.

W trakcie seansu miałem kilka momentów, gdzie zabrakło mi trochę więcej zaangażowania ze strony Pawła Łozińskiego. Dodatkowego pytania, które mogłoby nieco rozruszać rozmowy w momentach, kiedy zapadła niezręczna cisza. Oczywiście brak takiego bodźca dawał większe pole do popisu jego rozmówcom, taka tez mogła być sama wizja reżysera. Przez myśl w dwóch, góra trzech sytuacjach przeszło mi też, że owe sceny i rozmowy mogły zostać wyreżyserowane, ale nie przysłoniło mi to emocjonalnego aspektu seansu. Dialog to rzecz kluczowa do złamania barier dzielących ludzi. Film balkonowy to doskonałe potwierdzenie tej tezy.