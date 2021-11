Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Serial pomoże Ci zacząć myśleć dobrze, nawet wtedy, kiedy osobistych dramatów jest za dużo. 8

Bardzo często możesz spotkać się z historią, kiedy człowiek miał inny plan na siebie. Sprzątaczka jest właśnie obrazem, który zajmuje się tym jakże typowym w naszym życiu wydarzeniem. Każdy ma marzenia i plany na siebie. Jednak życie często lubi odbić w bok i zmienić to wszystko, co sobie wymyśliłeś. Alex wie, co to znaczy dorosłe życie oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje. Ten serial może być dla niejednego widza kopniakiem oraz pokazaniem, jak nie upadać lub jak wstawać i iść dalej.

Alex ma marzenie. Chce zostać pisarką. To jej ogromna pasja. Jednak po drodze spotyka również miłość - jednak ta szybko przyjmuje zły kierunek. Zachodzi w ciążę i koniec końców, zostaje samotną matką. Jednak nie poddaje się. Jest silna i pokazuje w bardzo dosadny sposób, jak można odbierać każdy cios, który otrzymuje od życia.

Główna bohaterka podejmuje się różnych prac w różnych miejscach. Głównie zajmuje się sprzątaniem - stąd właśnie tytuł. W tym momencie pojawia się pewnego rodzaju upodlenie człowieka przez życie. Młoda dziewczyna, która chciała być znaną pisarką, osobą ze świata kultury, sprząta najbardziej ohydne miejsca oraz podejmuje się najtrudniejszych zleceń. Wszystko dla swojego nowego, głównego marzenia - dziecka.

Czasami ludzie mówią o tym, że znajdują siłę w różnych punktach swojego życia. Alex otrzymuje dużo energii do stawiania niełatwych kroków od swojego dziecka. To właśnie dla niego szoruje najtrudniejsze miejsca i zmaga się z odruchem wymiotnym, co minuta. To serial, który powinni zobaczyć wiele osób. Pokazuje w bardzo dosadny sposób, że nie można się załamywać. Dla wielu po pewnych tragediach życiowych - mniejszych lub większych - nie ma już życia. Możliwe, że ten serial dla niejednej osoby zmieni ten pogląd i pozwoli wypracować inne stanowisko w podchodzeniu do upadków i podnoszenia się.

W dramatach bardzo ważna jest muzyka. Bez nich cała historia jest po prostu płaska. Na szczęście w “Sprzątaczce” twórcy zadbali również o ten komponent. W soundtracku dominują melodie klasyczne, a za ich dźwiękami widz podążą krok za krokiem. W wielu chwilach jest tak, że to właśnie dźwięki prowadzą najbardziej widza po całej historii i po prostu zaczyna czuć, przeżywać całą tragedię. Melodie same w sobie są bardzo spokojne i pozostawiają dużo miejsca na myśli widza.

Sprzątaczka to serial warty uwagi. To piękny obraz, który został zrealizowany z dużym zamysłem. Twórcy bardzo ciekawie bawią się uczuciami swoich widzów. Do tych manipulacji dochodzi przede wszystkim za sprawą muzyki. Przede wszystkim celem i przekazem serialu jest jedno. Pomimo tego, jak źle by nie było w Twoim życiu, nigdy nie myśl, że się nie da. Wszystko zaczyna się od myślenia. Jeśli dopuścisz do siebie myśl, że przecież to wszystko może się udać, wówczas masz naprawdę duże szanse, żeby poradzić sobie z każdym problemem. Po prostu pozwól sobie pomyśleć dobrze i pomimo tych wszystkich ciemnych chmur, które nachodzą na Twoje słońcem, warto być tej optymistycznej myśli, że kiedyś jeszcze jednak zaświeci.