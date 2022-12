To film biograficzny, który wydaje się być przemyślanym i wymierzonym co do centymetra, tak aby nie uciec od schematycznej muzycznej biografii prosto z hollywoodzkiego studia. 6

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody to film biograficzny, który wydaje się być przemyślanym i wymierzonym co do centymetra, tak aby nie uciec od schematycznej muzycznej biografii prosto z hollywoodzkiego studia. To kino, które oglądaliście już wielokrotnie - tym razem jednak bohaterką opowiadanej historii jest "Głos" Ameryki, Whitney Houston.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (2022) - Stanley Tucci (I), Naomi Ackie

Whitney Houston poznajemy na samym początku drogi na szczyt, kiedy to będąc chórzystką pracującą u matki w New Jersey, zostaje wyłowiona przez legendarnego amerykańskiego producenta muzycznego Clive'a Davisa. Młoda piosenkarka bardzo szybko trafia na usta wszystkich dzięki swojemu niezwykłemu głosowi oraz muzyce, którą tworzy. Whitney Houston obecnie uchodzi za jedną z największych gwiazd w historii Stanów Zjednoczonych, będąc jednocześnie jedną z najlepiej sprzedających się i najczęściej nagradzanych artystek wszech czasów.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody w reżyserii Kasi Lemmons to film na wskroś poprawny, który bazuje na doskonale znanym schemacie kino biograficznego. W tym trwającym ponad dwie godziny dramacie muzycznym o życiu Whitney Houston poznajemy początki młodej gwiazdy - jej toksyczne relacje z rodzicami, spotkanie na swojej drodze Robyn Crawford, czy wreszcie związek z Bobbym Brownem oraz późniejsze uzależnienie od narkotyków, alkoholu i tragiczny upadek, aż po śmierć Whitney w 2012 roku. To kino bazujące na prostych emocjach, które nie przekracza granicy dobrego smaku. I chociaż Kasi Lemmons porusza kontrowersyjne elementy z życia artystki, to ani na moment nie daje nam odczuć, że Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody jest czymś innym aniżeli laurką ikony muzyki współczesnej.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (2022) - Naomi Ackie

Pod tym względem film nie do końca zostanie zaakceptowany przez wszystkich fanów. Wszyscy jednak powinni pokochać sekwencje muzyczne, ponieważ te robią ogromne wrażenie. Wszystko dzięki udanej kreacji aktorskiej Naomi Ackie, która zdaje pozytywnie trudny test. Czuć w jej występie wielkość, niezwykłą charyzmę, manierę oraz magnetyzm Whitney Houston. Oglądanie jej niezwykłej energii na scenie pozwala nam oderwać się od rzeczywistości i poczuć się, jak na koncercie. Finałowa sekwencja z American Music Awards, gdzie legendarna piosenkarka wykonała składankę z trzech utworów - "I Loves You, Porgy", "And I Am Telling You I’m Not Going" i "I Have Nothing"- zrobi na niejednym widzu i słuchaczu wrażenie. Dodajmy jednak, że Naomi Ackie nie wykonywała tych piosenek sama, co chyba wyszło na dobre filmowi, ponieważ dzięki temu w trakcie seansu mamy możliwość obcowania z prawdziwym głosem Houston.

Podsumowując - film Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody sprawdza się, jako bezpieczna laurka muzycznej ikony. Jako film, który ma pokrótce przedstawić widzom, którzy nie znają artystki, jej losy - od drogi na szczyt, po tragiczny upadek. I chociaż twórcy mogliby zrobić zdecydowanie mocniejszy film, to trzeba przyznać, że jest to niezwykle smutny seans... na którym mimo wszystko warto się wybrać. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody aktorsko i przede wszystkim muzycznie broni się w stu procentach.