Katolickie Bractwo zrzeszające uczniów szkół podstawowych wyrusza na obóz, gdzie doskonalone mają być cechy mentalne, sprawnościowe i osobowe nastoletnich uczestników. Grupa pod opieką dorosłych rozbija się gdzieś na meksykańskiej prowincji. Chłopcy przez czas turnusu będą się zajmowali krzewieniem kultury katolickiej, ale przede wszystkim pracowali nad własnym samodoskonaleniem. Organizacja, jakiej są członkami, przypomina w założeniach tradycyjne harcerstwo lub wręcz idee szkoły Baden - Powella.

Film „Słabsze ogniwo” to dość zaskakujące spojrzenie na kwestie pozornie niedzisiejsze. W dobie rozpanoszonego konsumpcjonizmu bohaterowie meksykańskiej produkcji poddani zostają ascetycznym zgoła obostrzeniom i wyzwaniom. Niemal spartańskie warunki życia, jakie są udziałem grupy, mają ją zahartować w sytuacjach ekstremalnych. A przecież póki co jest czas pokoju. Czy jednak dany raz na zawsze? - zdają się nie od rzeczy pytać realizatorzy filmu.

„Dzieciaki są tu po to, by pojednać się z Bogiem. Twoja obecność tylko zakłóca ten proces” – mówi opiekun grupy do rodzica jednego z chłopców. Mężczyzna zbyt obcesowo usiłuje ingerować w program zajęć Bractwa. To nie podoba się patronom obozu. Oni chcieliby mieć wyłączny wpływ na program zajęć oraz zachować rząd dusz rozpostarty nad grupą. A ta powinna być zdyscyplinowana, uległa oraz mieć świadomość swojej misji.

Joaquin del Paso reżyser „Słabszego ogniwa” debiutuje w nowej dla siebie roli. Przedtem był scenarzystą, producentem, autorem zdjęć do rozmaitych filmów. Wyzwanie, jakiego się podjął obecnie, chyba przerosło jego siły. Film sprawia wrażenie dzieła niespinającego w całość zamierzeń z efektami. Interesujący punkt startowy, z jakiego wychodzi Paso, nie skutkuje wiarygodnym rozwinięciem. Epilog filmu zaś rozmywa się w jałowym wytraceniu koncepcji, która zbyt wiele może wyzwalać znaczeń, nie przynosi bodaj żadnego.

W jednej z kluczowych ról obsadzają twórcy meksykańskiego obrazu Jacka Poniedziałka. Polski aktor dodaje i tak już ascetycznej opowieści walor brutalnego wyrazu. Na jego ponurym tle kontrastują żywiołem spontaniczne kreacje chłopców spod znaku Bractwa. Młodociani aktorzy pozornie wtłoczeni w przypisane im role przyszłych cierpiętników w filmie Joaquina del Paso zdają się mieć świadomość swojej dwuznacznej roli rozpisanej za nich przez katolickich pedagogów. Chłopcy pozornie zatem poddają się ich woli, w rzeczywistości traktują etap integracji jako formę dziecięcej przygody. „Grzesznicy nie idą do nieba - przepisz to 1000 razy” - ironizuje jeden z uczestników turnusu, śmiejąc się do swojego niezbyt ułożonego kolegi. Nastolatkowie wyczuwają umowność sytuacyjną. Organizatorzy wymagają od nich pokuty i wyrzeczeń. Ale przecież obóz niebawem się skończy. Czy powściągliwość i asceza to wystarczający program na resztę życia?

Podopieczni prestiżowej katolickiej szkoły czują się w nowym miejscu przesadnie osaczeni. Zadbali o to pedagodzy Bractwa. Wiadomo: nic tak nie integruje grupy jak strach przed potencjalnym, niezdefiniowanym, zewnętrznym zagrożeniem. Aby kolektyw funkcjonował według planów jego założycieli, czyli harmonijnie, musi być spójny wewnętrznie. Słabsze ogniwa powinny odpaść już na wstępnym etapie selekcji.

„Słabsze ogniwo” sprawia wrażenie napompowanego moralitetu całkowicie pozbawionego czytelnego morału. W tym kontekście wigor, jaki włożył reżyser w realizację swojego filmu, uznać należy za zmarnowany. W ambitnych zamierzeniach Joaquina del Paso pozostanie być może konstatacja niezgody na meblowanie nastolatkom młodości przez pokolenie dorosłych mentorów. Skorzy do rozróby chłopcy mieliby wówczas być może ochotę wykrzyczeć w twarz surowego wychowawcy: „Bardzo nie lubimy poniedziałków!”