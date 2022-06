„Czarny telefon” trzyma tempo, a także umiejętnie dozuje napięcie niezbędne utworom tej stylistyki, wątpliwe jednak by wniósł w aporcie jakąś ponadczasową wartość godną zapamiętania po latach. 5

Gdzieś w Kolorado dochodzi do serii uprowadzeń. Ofiarami są kilkunastoletni chłopcy. Wszyscy oznaczają się silną osobowością i cechami przywódczymi. Ślad po pięciu z nich przepada. „Czarny telefon” opowiada historię ostatniego - Finneya. Nastolatek zostaje zamknięty w szczelnie odciętej od świata piwnicy, z której usiłuje się heroicznie wydostać. To prawdopodobnie pomieszczenie, w jakim spędziły ostatnie chwile pozostałe ofiary sadystycznego mordercy. Świadczą o tym ślady pozostawione na ścianach, enigmatyczne zapiski walki chłopców o wyrwanie się z osaczenia. W piwnicy znajduje się tytułowy telefon, dzięki któremu Finney kontaktuje się ze światem. Chłopiec jest odbiorcą osobliwych połączeń. Dzwonią doń poprzednicy, którzy jakiś czas temu znaleźli się w identycznej opresji. Każdy z nich próbował salwować się ucieczką z miejsca kaźni. Teraz doradzają Finneyowi, jak ma unikać ich błędów, by wyrwać się z beznadziejnej matni.

Czarny telefon (2021) - Mason Thames, Madeleine McGraw

Scott Derrickson reżyser filmu oparł swój utwór na opowiadaniu Joe Hilla, który jest synem Stephena Kinga. Noblesse oblige, chciałoby się powiedzieć. Hill w twórcze wiano rodzinne wniósł zatem dość oryginalny pomysł wykorzystania telefonu stanowiącego istotny element narracji. Jednak tak samo jak może być on atutem filmu, tak samo da się go zaklasyfikować jako poważne obciążenie fabuły. W jaki niby sposób doświadczony Wyłapywacz, bo taką nazwą określany będzie patologiczny zbrodniarz - kidnaper, miałby przeoczyć drobiazg pod postacią rzeczonego telefonu, dzięki któremu ofiara zyskuje szansę ucieczki? Jak zatem zdefiniować rolę pomocnego przedmiotu w kontekście tego filmu? Jeśli przyjąć jego dosłowne przeznaczenie, przyjdzie nam zamknąć projekcję w nawias umowny. Gdyby jednak założyć wersję irracjonalną, można odczytać intencje autorskie opisujące telefon symboliką nadziei, z jaką nie należy rozstawać się w najgorszych nawet momentach martyrologii.

Grający okrutnego Wyłapywacza Ethan Hawke dopisać może do ciągu charyzmatycznych ról i tę. Jej paradoks polega na tym, że zawoalowawszy maską skutecznie skrywającą oblicze, nie dał się bodaj poznać jako wykonawca kluczowej kreacji przed nastaniem napisów końcowych. Równie dzielnie jak w chwilach bezsilnego zmagania z izolacją radzi sobie Mason Thames w roli Finneya. On jednak działa jawnie, z otwartą przyłbicą.

Czarny telefon (2021) - Mason Thames

„Czarny telefon” zapewne spełni oczekiwania miłośników gatunku. Film trzyma tempo, a także umiejętnie dozuje napięcie niezbędne utworom tej stylistyki. Wątpliwe jednak by wniósł w aporcie jakąś ponadczasową wartość godną zapamiętania po latach. Gdyby bowiem znakiem firmowym brutalnej rozgrywki był telefon stanowiący atut w rękach ofiary, aż trudno zgadnąć, co byłoby w tej mierze przeszkodą. Akcję swojego filmu usytuował Scott Derrickson w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. To nie był chyba przypadek. Era telefonów komórkowych dopiero miała nadejść.

Zanim dojdzie do tajemniczych zniknięć, Finney i jego uprowadzony wkrótce poprzednik licytują się, czy najlepszym filmem w dziejach była „Teksańska piła mechaniczna”, czy „Wejście smoka”. Zgadzają się co do tej drugiej kandydatury. Na tym tle „Czarny telefon” nie wypada równie spektakularnie. Pozostanie być może zapamiętany jako koło ratunkowe rzucone przez nieznanego przyjaciela.