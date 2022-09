Kosuke i Natsume to dwójka przyjaciół z dzieciństwa. Od najmłodszych lat wychowywano ich jak brata i siostrę, jednak w szóstej klasie ich relacje zaczynają się psuć, gdy umiera dziadek Kosukego, Yasutsugu. Pewnego dnia podczas wakacji Kosuke i jego koledzy z klasy zakradają się do przeznaczonego do wyburzenia kompleksu mieszkaniowego, o którym chodzą słuchy, że jest nawiedzony. Jest to miejsce, w którym Kosuke i Natsume dorastali i z którym mają wiele wspomnień. Tam Kosuke wpada na Natsume i zostaje zapytany, czy zna tajemniczego Noppo. Nagle natykają się na zagadkowe zjawisko. Po odzyskaniu przytomności widzą przed sobą jedynie bezkresne morze. Kosuke wraz z resztą dzieci dryfują w kompleksie mieszkaniowym po nieznanych wodach, za wszelką cenę starając się przetrwać. Dochodzi między nimi do starć i rozżaleń, a może nawet i do pojednania. Czy uda im się wrócić do starego świata? Zaczyna się podróż na pożegnanie lata…