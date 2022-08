Jako diagnoza obyczajowa społeczeństwa, które w coraz większym stopniu składa się z rodzin rozbitych i posklejanych na nowo, film Rogalskiego nie wypada zbyt odkrywczo 4

7,5% dają im na powodzenie ułożenia sobie życia badania naukowe. Są tak zwaną rodziną patchworkową. Przerobili bez powodzenia poprzednie związki. Wynieśli z nich złe doświadczenia oraz dzieci. Teraz chcą związać się ze sobą, choć nic nie wróży im sukcesu. Ich rodzice są przeciwni nowemu małżeństwu. Mimo że pochodzą z innych kręgów kulturowych, starsi państwo zawiązują między sobą spisek. Rodzice pana młodego i jego przyszłej żony układają się wzajemnie, by nie dopuścić do problematycznego małżeństwa. Anna (Joanna Kulig) i Grzesiek (Michał Czarnecki) stają przeciw nie lada wyzwaniu: trwać ze sobą czy ulec intrygom?

„Każdy wie lepiej” w reżyserii Michała Rogalskiego balansuje gdzieś między komedią a filmem obyczajowym. W żadnej z tych formuł się jednak nie broni i chyba nawet nie próbuje. Temat przewodni, choć z założenia zabawny, wypada tu trywialnie, a w spodziewane kaskady wesołości na widowni próżno się wsłuchiwać. Jako diagnoza obyczajowa społeczeństwa, które w coraz większym stopniu składa się z rodzin rozbitych i posklejanych na nowo, również film Rogalskiego nie wypada zbyt odkrywczo. Jeśli zatem cokolwiek ratuje niniejszą produkcję, to rutynowani aktorzy, którzy z tylnego rzędu rzucają koło ratunkowe autorom i nie pozwalają im razem ze swoim filmem pójść na dno mętnej dydaktyki. Andrzej Seweryn i Grażyna Szapołowska jako modernistycznie nastawieni do świata rodzice pana młodego robią, co mogą, by o filmie Każdy wie lepiej po czasie w ogóle ktokolwiek pamiętał. Do tego duetu doliczyć można chyba także Julię Wyszyńską i Krzysztofa Zarzeckiego w rolach uprzednich partnerów wiodącej pary.

Scenariusz, autorstwa Krzysztofa Raka nie jest z założenia chybiony. Zarówno wstęp, rozwinięcie, jak i zakończenie mają tu swój sens. Problem w tym, że wszystkie razem wzięte te elementy nie zostały wypełnione komediową literą. Michał Czernecki w roli Grzegorza robi, co potrafi, aby ubrać dialogi, jakie toczy, w zabawny ton. Co z tego, skoro z feerii szybkich komunikatów rzucanych przez aktora nie wynika jakakolwiek (może poza mimiczną) jakość satyryczna. Zderzenie dwóch różnych wartości, które inspirują teściów z obu stron, by nie dopuścić do zgniłego z ich punktów widzenia małżeństwa, mimo dobrych intencji scenarzysty wypadają infantylnie i powierzchownie.

Symbolicznie zwieńczył w filmie swoją dość zapomnianą karierę Jerzy Janeczek. Aktor ten znany jest najlepiej z sagi o Kargulach i Pawlakach, gdzie zagrał rolę Witii. Trylogia Sami swoi, Kochaj albo rzuć oraz Nie ma mocnych odległy ma rodowód czasowy. Film sprzed pół przeszło wieku opowiadał podobną historię wplecioną w epicki niemal kadr powojennych losów Kresowiaków rzuconych na Ziemie Odzyskane. Janeczek wcielił się tam w rolę syna Kazimierza Pawlaka. Witia wbrew ojcu wdał się w romans z córką znienawidzonego sąsiada Kargula. Wówczas również zjednoczeni chwilowo na okoliczność przerwania emancypacji młodej pary rodzice stawali na głowie, by nie dopuścić do ślubu młodych. Z mizernym jednak powodzeniem. W filmie Każdy wie lepiej Jerzy Janeczek milczy wymownie i konsekwentnie, wypowiadając jedną tylko końcową sentencję. Trudno powiedzieć, czy to był celowy zamiar realizatorów, czy aktor chciał swoim milczeniem dać do zrozumienia, że próżno nad tym niezbyt śmiesznym dziełem strzępić sobie język.