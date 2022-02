Każdy zna kinowe historie sukcesu. Podobnie jest również w przypadku Zbuntowanych, którzy poniekąd sprawiają identyczne wrażenie. 7

Każdy zna kinowe historie sukcesu. Podobnie jest również w przypadku Zbuntowanych, którzy poniekąd sprawiają identyczne wrażenie. Fabuła jest stosunkowo jasna i lekko przewidywalna. Jednak typowy widz w przypadku tego typu propozycji - z góry nastawionych na określony efekt - jest zainteresowany bardziej niefenomenalnymi zwrotami akcji oraz nieprzewidywalnymi zakończeniami, lecz sposobem realizacji. W tym muzycznym show można znaleźć wiele dobrych aspektów działających na niekorzyść krytyki, która może być wystosowana zbyt powierzchownie.

Zbuntowani (2022-) - Azul Guaita Bracamontes

Kim są tytułowi Zbuntowani? To grupa grupka młodych, którzy zaczynają właśnie naukę w Elite Way School. Jedną z najpopularniejszych osób jest Jana, która jest gwiazdą internetu. Wszystkie social media rozpisują się o niej. Esteban jest biednym chłopakiem, który ewidentnie dostał się do szkoły tylko i wyłącznie dzięki ogromnej pracy, jaką wkłada w spełnianie swoich marzeń. MJ jest bardzo religijna. Dixon jest reprezentantem ulicy i rapuje. Andi jest perkusistką, dla której nie ma niemożliwego do zagrania. Luka jest irytujący i czasami trudno z nim wytrzymać... nawet oglądając go jedynie. Każdy z nich ma bardzo duże predyspozycje muzyczne.

Gra charakterów jest tym, co szeroka publiczność zawsze kocha w produkcjach z wieloma aktorami. Serial opowiada o paczce znajomych, a co za tym idzie, poznaje się każdego z nich. W ten sposób każdy z widzów szuka swojego faworyta i ulubieńca po to, aby ostatecznie się z nim identyfikować. To bardzo powszechny motyw współczesnych produkcji i jest charakterystyczny zwłaszcza dla serialu lub filmów mających swoje kontynuacje, ponieważ w ten sposób można śledzić kolejne wydarzenia związane z bohaterami.

Zbuntowani (2022-) - Lizeth Selene

Trudno byłoby przemilczeć fakt muzyki. W końcu to muzyczny serial. Do tego dochodzi jeszcze kwestia języka hiszpańskiego, który staje się ostatnio coraz bardziej lubiany za sprawą kilku świetnych tytułów zarówno filmowych, serialowych jak i muzycznych. Piosenki są różne - jedne weselsze, a drugie smutniejsze. Niezależnie od posiadanego gustu muzycznego, raczej powinno się ich słuchać z przyjemnością, bo całkiem nieźle wpadają w ucho. Robią zupełnie inne wrażenie słuchane w serialu niż po prostu odsłuchiwane w internecie. To udowadnia, że fabuła pomimo swojej schematyczności oraz przewidywalności, potrafi zadziałać na odbiór. Piosenki są typowymi utworami, które można by było spotkać w podobnych produkcjach młodzieżowych z muzyką w tle.

Jak to bywa w życiu, na drodze do sukcesu staje wiele przeszkód. Paczka musi stawić im czoła, jeśli im faktycznie zależy. Zbuntowani są rebootem jednego hitu meksykańskiej telewizji, który lata swojej świetności miał od 2004 do 2006 roku. W serialu pojawia się wiele nawiązań, które świetnie mogą wyłapać osoby znające pierwowzór. Jednak pomimo słusznych zamiarów trudno będzie powtórzyć ten sam sukces.