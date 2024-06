To film mocno osadzony w realiach świata przedstawionego, który za nic ma logikę. To historia bazująca na identycznym koncepcie, podobnych emocjach oraz kiczu. 4

Ciche miejsce: Dzień pierwszy - tym razem nie kontynuacja, a prequel wydarzeń, które znamy z dwóch poprzednich filmów serii. Do tego na stanowisku reżysera nowa twarz - Johna Krasinskiego zastąpił Michael Sarnoski, czyli człowiek, który dał nam niezwykle udaną Świnię. Niestety o jego najnowszym dziele tego samego napisać nie mogę, ponieważ rozpada się jak domek z kart na etapie tworzenia świata przedstawionego i jego realiów.

Od zawsze miałem problem z zaakceptowaniem warunków panujących w świecie zapoczątkowanym w Cichym miejscu z 2018 roku. Świat zaatakowany przez potwory, które reaguje na dźwięk sam w sobie może i jest dobry, ale niestety przedstawienie logicznego punktu widzenia w tym uniwersum jest dla mnie nie do przejścia, ponieważ wydaje się, że ludzie zatracili umiejętność logicznego myślenia. Nie inaczej jest w prequelu filmów Johna Krasinskiego, który potęguje wrażenie, że ludzkości w tej wizji po prostu nie należy się przeżycie.

Historia skupia się na chorej na nowotwór Sam, która wraz z grupą innych pacjentów przyjeżdża na Manhattan. Jej marzeniem jest skosztować jeszcze raz pizzy, na którą zabrał ją przed laty ojciec. Pech chce, że Nowy Jork zostaje zaatakowany przez mordercze stwory, które atakują wszystko co wyda z siebie dźwięk. Kobieta mimo wszystko rusza w podróż po zniszczonym mieście wraz ze swoim kotem Frodo oraz przypadkowo poznanym Erikiem, aby jeszcze raz skosztować ulubionej pizzy.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy najlepiej działa tam, gdzie bym się tego nie spodziewał. To bardzo ludzka opowieść o tym, jak chory człowiek godzi się z tym, że umiera. On nie chce ratować sobie, on nie chce ratować świata - po prostu zależy mu na tym, aby ostatnie dni przeżyć tak, jak sam sobie tego zapragnie. W tym wypadku Sam, czyli nasza główna bohaterka marzy o pizzy i jest gotowa pójść w inną stronę niż inną spanikowane tłumy. To na swój sposób piękne, nawet jeśli w ten sposób Michael Sarnoski obniża nieco stawkę. Ale może właśnie na tym polega moc tej historii, że to właśnie tak przyziemna sprawa winduje ten film poziom wyżej.

Nie będę się znęcał nad resztą scenariusza - na poziomie pomysłu jest to całkiem niezłe, ale logiki w rozpisaniu tego całego spektaklu jest jak na lekarstwo. Mógłbym się zacząć czepiać każdego szczegółu tego filmu - od przedstawienia na ekranie pacjenta terminalnego, aż po ukazanie nam zachowania kota w totalnym zagrożeniu. Chociaż przyznam, że sam Frodo jest niezwykle uroczym stworzeniem i miło się ogląda na ekranie, tak doskonale wykonującego polecenia reżysera zwierzaka. Pies z Anatomii upadku ma poważnego konkurenta do walki o zwierzęcego Oscara w moim osobistym rankingu.

Finalnie Ciche miejsce: Dzień pierwszy to film, który powinien spodobać się fanom tego uniwersum. To film mocno osadzony w realiach świata przedstawionego, który za nic ma logikę. To historia bazująca na identycznym koncepcie, podobnych emocjach oraz kiczu, a także z punktu widzenia realizacyjnego nie podaje nam nic ponad to, co mogliśmy widzieć w dwóch pierwszych filmach. Ba, mam nawet wrażenie, że pod tym względem film Sarnoskiego nawet traci.