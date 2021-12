Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Polacy zawsze żyli z kompleksem braku jednego głośnego filmu na święta Bożego Narodzenia. Cały czas w tym kierunku podejmowane są kroki, aby tę pustkę zapełnić. Nie można być tutaj zbyt dużym sceptykiem, ponieważ prawdą jest, że dotychczas wyprodukowane filmy były już wystarczająco ciekawą propozycją. Jednak Dawid i Elfy szczególnie pokazuje to magiczne podejście, do którego widzowie są już przyzwyczajeni za sprawą amerykańskiego kina.

Przede wszystkim Dawid i Elfy to bardzo humorystyczny obraz. Podczas oglądania można się uśmiać na niejednej scenie. To idealna propozycja, do której można usiąść z całą swoją rodziną. Jednak pod grubą warstwą humoru można znaleźć również jeszcze dodatkowo inne uczucia, których tutaj jest bardzo dużo. Dla widza jest to szczególnie ważne, ponieważ w ten właśnie sposób rozumiane jest zagadnienie świąt Bożego Narodzenia. To pełen wachlarz różnych emocji. To czas miłości, przyjaźni, akceptacji, ale również tych negatywnych aspektów. Do szykowania świątecznego stołu bardzo często przypisane są nerwy - niepotrzebne ale jednak. Te pojawiają się także w Dawid i Elfy. W ten właśnie sposób film idealnie wpasowuje się w świąteczny klimat i każdy widz może dostrzec tam bożonarodzeniową prawdę- bez koloryzowania i owijania w bawełnę.

Ważną rolę w filmie otrzymuje również wiara. Główny bohater opowiada dla rodziców niestworzone historie. Elf przyszedł i zostawił dla nich prezenty - ba - mało tego. On wiedział dokładnie, o czym dorośli marzyli 2 lata temu. Oczywiście rodzice nie dawali wiary w słowa syna. Historia przedstawiona w filmie pokazuje jak ważne jest zaufanie - wiara w cuda również. W czasach, kiedy wszystko jest wyliczane przez urządzenia i każdy żyje tylko rzeczywistością, jest to wyjątkowo trudne.

Realizacja skupia się na bardzo ciekawej oprawie. Oczywiście świąteczna muzyka daje się we znaki - z pięknych ścieżek dźwiękowych lub te śpiewane przez elfa w komunikacji miejskiej. Jednak na tym nie koniec. Poszczególne sceny są wzbogacone o śliczne instrumentalne wstawki, które sprawiają, że wchodzisz bardziej i bardziej w klimat konkretnej chwili.

Dlaczego nie pożałujesz seansu? Możesz być spokojny o to, że ten czas na pewno nie będzie stracony. W obrazie zobaczysz bardzo dużo świątecznych wartości, które należy pielęgnować i utrwalać, a nie można zrobić tego lepiej, jak przy wykorzystaniu sztuki. Pomimo tego, że jest to stosunkowo lekki film, pozwala poruszyć widza i dać mu niejeden pretekst do przemyślenia.