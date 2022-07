U Paolo Genovese skutki nie wynikną z przyczyn, ponieważ reżyser zadbał o to, by widz pozostał w pieczołowitej czujności obserwatorskiej. 8

Anna trudni się ciekawym zajęciem. Rysuje portrety turystów lub przechodniów spotkanych we włoskich miastach. Nie są to obrazy konwencjonalne lecz przedstawiające wyobrażenie o tych ludziach w ich fazie schyłkowej, starczej. Marco jest wykładowcą akademickim. Barwnie opowiada swoim studentom o fizyce. Stąd bierze się spora frekwencja podczas zajęć Marca. Seminaria mężczyzny często przybierają postać zgoła metafizyczną, gdy wykładowca pozornie odbiegając od tematu, drąży jego analogie z życiem uczuciowym. Drogi dwojga przecinają się na rzymskiej starówce. Pozornie nie do końca udane spotkanie skutkuje kolejnymi. Wkrótce Anna i Marco zostają parą. Ich ścieżki wprawdzie się zejdą, ale potem poddane zostaną rozlicznym amplitudom uczuciowym oraz, co ważniejsze, zakrętom właściwym życiu realnemu.

Tytułowi „Superbohaterowie” to zakochane postaci zmaterializowane przez Annę w komiksach jej ręki. Sam film traktuje o młodych ludziach zagubionych gdzieś pomiędzy imaginacją o miłości idealnej a jej realną inkarnacją. „Co jest rozsądne?” - napis takiej treści namaluje Anna na ścianie mieszkania Marco podczas pierwszej wspólnej nocy. Demonstracja wzięta wówczas za młodzieńczy wygłup po latach okaże się dalekowzrocznym, nierozstrzygalnym dylematem.

„Czułam niedosyt, bo zanim się rozstaliśmy mieliśmy iść do kina na ‘To tylko miłość’ ” – mówi Pilar. „Niewiele straciłaś” - odpowiada Marco. Taki dialog wywiązuje się między panią kardiochirurg, poprzednią dziewczyną mężczyzny, a nim samym. Oboje spotykają się już w innych okolicznościach po upływie lat. Teraz układają sobie życie na nowo, lecz z różnym powodzeniem. Ona realizuje się zawodowo, on przechodzi wahania uczuciowe w relacji z Anną. „To tylko miłość”, filmowa mozaika zawiedzionych i spełnionych uczuć, nie wytrzymałaby rywalizacji wobec dylematów rzeczywistych superbohaterów.

Reżyser Paolo Genovese nie poszedł tropem zalecanym realizatorom komedii romantycznych. Swoje story poddał obróbce należnej konwencjom innego, wymagającego głębszej koncentracji rodzaju. Zawiedzeni przewidywalną sekwencją wydarzeń mogą się wtedy poczuć ci, którzy przyzwyczajeni zostali do narracji linearnej. U Paolo Genovese skutki nie wynikną z przyczyn, ponieważ reżyser zadbał o to, by widz pozostał w pieczołowitej czujności obserwatorskiej. Kadry, sekwencje i ich następstwa należy śledzić zatem ze zdwojoną uwagą, ominięcie któregoś z tych elementów może wypaczyć wymowę całości.

„Celem fizyka jest rozumieć przyczyny”- twierdzi Marco podczas swoich entuzjastycznie przyjętych wykładów. Teraz wygłasza je w Kopenhadze, przedtem na innej z wziętych uczelni. Marco sam zbiera doświadczenia życiowe. Da się je dopasować do tych intymnych, osobistych. Jednak ani on, ani Anna nie znają skutków i przyczyn postanowień, jakie przedsięwzięli. Dlatego choć z prawideł rządzących światem rozumieją sporo, ciągle są zaskakiwani efektami swoich wyborów.

Cała historia uboższa byłaby wizualnie, gdyby nie trafione role aktorskie. Anna (Jasmine Trinca) oraz Marco (Alessandro Borghi) dobrze współpracują ze sobą oraz, co chyba istotniejsze, znakomicie wywiązują się ze zmiennych okoliczności czasowych, jakie wyznaczył im scenariusz. Wszystkie elementy składające się na powodzenie „Superbohaterów” sprawią, że ani jedna minuta w obfitym korowodzie sekwencji filmu nie okaże się zbyt długa

Matka Anny jest stand uperką. Ze sceny opowiada, jakie pułapki czyhają na ludzi pozostających w związkach. Satyryczna forma tej ekspresji twórczej obnaża ludzką potrzebę bliskości. Anna i Marco schodzili się i rozchodzili. Ich filmowa historia to jednak coś więcej niż materiał na prześmiewczy stand up.