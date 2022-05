„Złoto” to ukłon wobec sekcji charakteryzatorskiej, która wzniosła się na wyżyny maestrii, dokonując takich zabiegów, które uprawdopodabniają półtoragodzinną pustynną gehennę 7

Do punktu pośredniego przybywa kulejący mężczyzna. Na jago obliczu maluje się bezbrzeżne cierpienie. Zapewne sporo przeżył i teraz chce odkuć się za krzywdy doznane od świata. Mężczyzna ma twarz pooraną bruzdami, choć wcale nie jest stary. Tu oczekuje przewodnika, który zawiezie go do Strefy, jaka jest mekką fantastów i marzycieli o wielkiej fortunie. Krążą legendy o nieprzebranych zasobach złota, jakie można znaleźć gdzieś na peryferiach Australii. Folder reklamowy, który dzierży w ręku przybysz tylko tę iluzję podsyca. Wreszcie zjawia się pośrednik. Jest arogancki. Zgadza się zawieźć przybysza daleko stąd. W drodze śrubuje stawkę za wykonaną usługę. Po wielu godzinach trasy przybysz znajduje złoty głaz. Wkrótce początkowa euforia ustępuje zniechęceniu. Środkami, jakimi poszukiwacze dysponują, nie da się wykopać, a tym bardziej przetransportować znaleziska. Mężczyźni umawiają się, że przybysz zostanie na miejscu pilnować złota, a pośrednik pojedzie po koparkę. W Australii nic nie sprzyja wegetacji na odludziu: odległości, klimat, niedobór wody, obecność dzikich zwierząt. Przybysz zostaje skazany na kilkudniowe zmagania ze wzmiankowanymi przeciwnościami losu. A te nie będą dlań łaskawe.

Film „Złoto” to barwne kino wymykające się zaksięgowaniu w konkretnym przedziale. Najbliżej mu chyba do gatunku przygodowego, jednak humanistyczny wymiar przesłania, jakim zostanie podstemplowane, sprawia, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju moralitetu. Owszem, „Złoto” to to obraz krwawego zmagania człowieka z otoczeniem w sytuacjach ekstremalnych. Ale to również historia mająca podtekst, jaki widz będzie musiał sam sobie racjonalnie objaśnić. Reżyser postanowił tego zadania nie ułatwić. Uznał, że lepsze jest wrogiem dobrego, i czas emisji okroił do niezbędnego minimum. Zaskakujący epilog zapewne zdezorientowanych wprawi więc w nie lada konfuzję.

„Złoto” to przede wszystkim ukłon wobec sekcji charakteryzatorskiej, która wzniosła się na wyżyny maestrii, dokonując takich zabiegów, które uprawdopodabniają półtoragodzinną pustynną gehennę. Twórcy odpowiedzialni za efekty specjalne także mają spory udział w realistycznym sfotografowaniu zwarcia człowieka z przyrodą. Ascetyczna i nieprzesadnie nonszalancka gra duetu aktorskiego (Zac Efron i Anthony Hayes) dobrze z kolei wkomponowała się w opowieść umiejscowioną wśród szorstkich pejzaży Australii.

Reżyser filmu (ten sam Anthony Hayes) dokonał zabiegu niemal karkołomnego. Ze scenariusza, który siłą rzeczy wyprany jest dialogów, ulepił dzieło pełnokrwiste, nad wyraz plastyczne i wcale nie powielające własnych wątków. Widz po pół godzinie emisji ma wszak prawo sobie zadać pytanie: co można wymyślić więcej, skoro zasadnicze elementy tej układanki już zostały wyeksploatowane? Hayes jednak zgrabnie wybrnął z pułapki, jaką sam na siebie zastawił. Dowód to chyba na tezę, że proste środki dobrze się sprawdzają w sytuacjach nieprostych.

Gdy przybysz zmaga się z pustynną burzą, będąc osaczony żądnymi krwi wilkami, nieoczekiwanie otrzymuje telefon od pośrednika, który obiecuje nadjechać z rychłą pomocą. Ten drugi wykrzykuje do słuchawki: „Dzwoń, jakbyś czegoś potrzebował!”. Nawet tak irracjonalny dialog nie zmąci dobrego wrażenia widza pochłoniętego ferworem wartkiej i konsekwentnej akcji filmu.