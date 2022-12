Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy tak powinny wyglądać prezenty? Opakowanie wydaje być całkiem ładne, ale to co znajdziemy w środku nie do końca będzie nas cieszyło. 3

Dziwny świat, czyli jedno z największych kasowych rozczarowań mijającego roku, można traktować jako prezent Walta Disneya dla swoich subskrybentów. Film przed samymi świętami zagościł w ofercie platformy streamingowej Disney+, co z racji bycia gigantyczną porażką, nikogo nie powinno dziwić. Czy tak powinny wyglądać prezenty? Opakowanie wydaje być całkiem ładne, ale to co znajdziemy w środku nie do końca będzie nas cieszyło. Dziwny świat jest bowiem jednym z najgorszych tytułów, jakie dał światu Dom Myszki Miki.

Dziwny świat (2022) -

Głównymi bohaterami tej opowieści są członkowie rodziny Klanów pałającej się odkrywaniem i przeżywaniem wielkich przygód. W trakcie jednej z nich dochodzi do konfliktu na linii ojciec - syn. Ten pierwszy rusza samotnie w nieznane i od tamtej pory słuch o nim ginie. Drugi z kolei zabiera ze sobą do domu niezwykłą roślinę, która staje się energią zasilającą miasto. Lata upływają, a sielankowe życie społeczności stoi pod wielkim znakiem zapytania, kiedy roślina zaczyna powoli umierać. Oskard Klan oraz jego najbliżsi muszą wyruszyć w jeszcze jedna podróż, aby uratować przyszłość planety.

Przekaz nowej animacji Walta Disneya jest aż nadto widoczny, napisać, że wytwórnia wali swoich widzów łopatą po głowie, to nie napisać nic. Środowiskowy przekaz i upchane przez twórców ideologiczne frazesy nie mogą jednak odpowiednio wybrzmieć przez toporność i nieporadność scenariusza. Historia pozbawiona jest odpowiedniej dawki emocji, a nudne postacie nie pomagają w kibicowaniu przeżywania ich przygody życia. Dodatkowo animacja pozbawiona jest humoru - autentycznie jest to pierwszy film animowany Walta Disneya, w którym nie ma czegoś na wzór comic reliefa (bo za takiego raczej nie możemy uznać nieśmiesznego niebieskiego gluta), który rozładowałby w jakiś sposób dramatyczne wydarzenia na ekranie.

Dziwny świat (2022) -

Dziwny świat jest filmem na wskroś przeciętnym, pod każdym względem. Nawet tytułowy dziwny świat nie robi na mnie większego wrażenia - różnego rodzaju fauna i flora, z którą możemy obcować w trakcie seansu nie potrafi sprawić, że zawiesimy na niej dłużej oko. Modele stworków są nieciekawe i idealnie wpasowują się we wszechobecną w tym filmie nudę. Wszystko w tej produkcji jest do bólu nijakie. Prawdopodobnie kilkanaście godzin po seansie nie będziecie mieli za wiele do powiedzenia na temat owej krainy.

Najlepszym elementem nowego filmu Walta Disneya jest kilkuminutowy prolog, w którym poznajemy rodzinkę Klanów - konflikt na linii dwóch pokoleń wydaje się całkiem nieźle zapowiadać, ale... no właśnie, wydaje się. Również ten wątek zostaje położony przez marny scenariusz, który nie daje w odpowiednio emocjonalny sposób wybrzmieć głęboko zakorzenionym niesnaskom. Dziwny świat powinien nosić raczej tytuł "Nijaki świat". Oby ta wpadka była tylko i wyłącznie wypadkiem przy pracy i w kolejnych projektach Disney pokaże na co go stać.