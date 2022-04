Duet odpowiadający za film... o pierdzących zwłokach, ponownie dostarcza kino nietuzinkowe, które w przyszłości może zostać okrzyknięte kultowym klasykiem. 8

Dawno nie było tytułu, który tak bardzo odzwierciedlał wydarzenia dziejące się na ekranie w trakcie seansu, jak Wszystko wszędzie naraz. Duet odpowiadający za film... o pierdzących zwłokach, ponownie dostarcza kino nietuzinkowe, które w przyszłości może zostać okrzyknięte kultowym klasykiem.

Wszystko wszędzie naraz (2022) - Ke Huy Quan

Wszystko wszędzie naraz rozpoczyna się, jak najnormalniejsza, najzwyczajniejsza filmowa historia. Evelyn Wang wraz ze swoim mężem prowadzą nie za dobrze prosperującą pralnię, co odbija się również na jej życiu prywatnym. Rozpadające się małżeństwo, toksyczny ojciec i nienajlepsze relacje z córką. Jej życie zostaje całkowicie odmienione, kiedy u boku Evelyn pojawia się... mąż z innego wymiaru, który twierdzi, że to właśnie ona jest kluczem do uratowania całego multiwersum.

Gdy tak piszę w skrócie o fabule tego filmu, wszystko wydaje się być proste i klarowne, ale uwierzcie mi na słowo, że tak nie jest. Historia, którą serwuje nam duet Dan Kwan oraz Daniel Scheinert to prawdziwa definicja nietuzinkowości i nieszablonowości. Ten film na każdym kroku próbuje nas zaskoczyć. Nie są to jednak twisty dla twistów, które mają nas szokować. Twórcy obierają raczej drogę zaskakiwania widza poprzez obraną formę i zabawę w kino, coby nie pisać - superbohaterskie. Wszystko wszędzie naraz to prawdopodobnie czołówka najlepszych filmów superhero, które nie zostały oparte na bazie znanych komiksów. Co więcej - to jest czołówka kina superbohaterskiego w ogóle!

Wszystko wszędzie naraz (2022) - Michelle Yeoh

Wszystko wszędzie naraz to prawdziwy gatunkowy miszmasz, w którym każdy znajdzie coś od siebie. Piekielnie zabawny, okraszony czarnych humorem film akcji z elementami grozy, groteski, kina kopanego, science-fiction. Ba! Znajdą się w nim również prześmieszne elementy rodem z filmów animowanych i co ciekawe - w różnych technikach! Dan Kwan i Daniel Scheinert wydają się nie mieć w ogóle pojęcia czym jest "hamulec". A nawet jeśli wiedzą, to nie zamierzają go przyciskać. Wszystko wszędzie naraz rozkręca się bardzo szybko i po kilkunastominutowym wstępie przedstawiającym nam Evelyn Wang, przenosi nas do krainy ekranowego chaosu, który paradoksalnie jest strasznie czytelny. Pomimo tego, że w trakcie seansu dzieje się tak wiele, to jest to wszystko w miarę łatwe do ogarnięcia.

Poczynania duetu reżyserskiego określiłem "zabawą w kino" i będę się trzymał tej tezy, ponieważ Wszystko wszędzie naraz to nic innego, jak przedstawiciel kina, którego można zakwalifikować do grona filmów prezentującym nam w pełnej krasie czym jest tak zwana magia kina. Dan Kwan i Daniel Scheinert pozwalają nam przeniesień się do ogromnej liczby światów, zobaczyć alternatywne wersje tych samych postaci, ich umiejętności, charaktery. Twórcy potrafią zaskakiwać nie tylko kolejnymi zwrotami akcji, ale także wizualną stroną filmu oraz nawiązaniami do innych produkcji - tutaj absolutnym numerem jeden jest Pixar i ich wybitna animacja Ratatuj.

Wszystko wszędzie naraz (2022) - Stephanie Hsu

Oczywiście sam pomysł to nie wszystko. Aby tak pięknie połączyć to w jedną całość potrzeba utalentowanych ludzi, w tym przypadku aktorów, do udźwignięcia tak dużej i wielowątkowej historii. Wszystko wszędzie naraz to prawdziwa scena i okno wystawowe dla Michelle Yeoh, która prezentuje nam całą paletę aktorskich umiejętności. Humor, nieograniczone spektrum emocji i zachwycająca forma fizyczna w trakcie sekwencji bijatyk to tylko skrót tego wszystkiego, co ta doskonała aktorka reprezentuje w filmie dwóch Danieli. Oczywiście z pomocą przychodzi jej zastęp aktorów drugoplanowych ze świetnymi Ke Huy Quan w roli męża czy Stephanie Hsu, jako córki. Oni także musieli popisać się niemałym talentem, ponieważ podobnie, jak Yeoh grali kilka wersji tych samych bohaterów. Na ekranie pojawiają się także twarze znane fanom kina hollywoodzkiego, jak Jenny Slate, Harry Shum Jr. czy wyborna Jamie Lee Curtis.

Wszystko wszędzie naraz nie byłoby tak cenionym filmem, gdyby nie fakt, że oprócz walorów audio-wizualnych, kreatywności i nieskończonej liczby pomysłów duetu reżyserskiego, oferuje również dodatkowy pierwiastek w postaci dramatu rodzinnego. Toksyczne relacje na linii córka - rodzic to tak naprawdę motor napędowy tej fabuły. To jest ten pomysł wyjściowy, który został opakowany w cudowny papier i wręczony widzom na wielkim ekranie. W moim mniemaniu pod tym względem film nie jest już tak odkrywczy - to historia o akceptacji nie tylko drugiego człowieka, ale także samego siebie. O trudach życia i budowaniu relacji z najbliższymi. To zdecydowanie kino zabawne i rozrywkowe, które jednak chce przekazać coś więcej, pod koniec może nieco rozwleczone. Generalnie pod tym względem nie ma nic czego nie widzielibyśmy wcześniej.

Wszystko wszędzie naraz (2022) - Ke Huy Quan

Dan Kwan i Daniel Scheinert swoim filmem postawili niezwykle wysoko poprzeczkę... Marvelowi, który już niebawem zaprezentuje nam swoją wizję multiwersum w drugiej części przygód Doktora Strange'a. Mam dziwne przeczucie, że to właśnie film nienależący do MCU będzie tym bardziej nietuzinkowym, z ciekawszymi pomysłami i rozwiązaniami. Panowie Danielowie postawili poprzeczkę naprawdę wysoko.