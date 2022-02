Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Spokój jest ważny dla wielu osób. Dla większości jest to wartość, bez której nie wyobrażają sobie życia. Podobnie jest w przypadku filmowej rodziny, która mieszka na odludziu — daleko od jakiejkolwiek społeczności. Jednak w końcu nadchodzi dzień, kiedy spokój zostaje zakłócony. Pojawia się bestia, która wystawia na próbę więzi rodzinne filmowych bohaterów.

Odludzie (2021) - Asier Flores

Cała akcja filmu odbywa się w miejscu zamieszkania trzyosobowej rodziny. Nie mają żadnych sąsiadów. Dlatego atak jest tym bardziej straszny, że trzech bohaterów jest zdanych tylko i wyłącznie na siebie. Głównie uwaga widza jest kierowana na Diego. Bohatera, który jest najmłodszym uczestnikiem całego wydarzenia.

Od strony wizualnej film prezentuje się nie tak najgorzej. Scenografia odpowiednio buduje klimat całego widowiska. Dzięki temu faktycznie można wczuć się w scenę strachu. Dodatkowo sceny są skonstruowane w taki sposób, aby kierować uwagę widza na konkretne elementy, na które owy obserwator powinien zwrócić właśnie uwagę.

Odludzie (2021) - Asier Flores

To film okrojonej obsady aktorskiej. Sukces obrazu spoczywa na barkach trzech głównych bohaterów. Pod względem aktorskim radzą sobie bardzo dobrze i przykuwają uwagę widza do swojej mimiki oraz wcielania się w swoją rolę. Do tego dochodzi jeszcze brak jakiejkolwiek wiedzy. Widz otrzymuje bardzo mało informacji i przez to horror staje się jeszcze straszniejszy, niż faktycznie jest w rzeczywistości. Jednak pomimo tego nie są to jeszcze wszystkie elementy, które potrafią zrobić dobry horror.

Kino hiszpańskie ma już całkiem sporo horrorów, które zdążyły zapaść w pamięci. Takimi przykładami jest między innymi Sierociniec, Kręgosłup diabła oraz znany REC. Jednak Odludzie nie mają jeszcze takiego przebicia, aby znaleźć się na równi z wymienionymi tytułami.

Odludzie (2021) - Roberto Álamo

Największą zaletą filmu jest strona wizualna. Inne kwestie byłyby jeszcze mocno do dopracowania jeśli faktycznie miałoby wyjść z tego cokolwiek ciekawego. Dobra gra aktorska oraz sprytne operowanie informacją na temat wydarzeń robią swoją robotę. Jednak film posiada swoje niedociągnięcia, które po dłuższym czasie oglądania wychodzą same i nie trzeba być specjalistą z zakresu filmu, aby faktycznie je dostrzec.