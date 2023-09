„Sound of freedom. Dźwięk wolności” stanowią szlachetną, lecz cokolwiek naiwną próbę podjęcia tematu handlu dziećmi w celach seksualnych. 5

„Nie nadaję się do tej roboty.” - mruczy Tim Ballard, ślęcząc nad monitorem komputera. Policjant jest zmuszony obserwować filmy śledcze zebrane przeciwko pedofilom. Materiały są na tyle drastyczne, że nawet zaprawionego w bojach „glinę” będą w stanie zszokować. Tim dochował się gromadki dzieci, prywatnie wiedzie udany żywot rodzinny. Policjant właśnie wrócił z akcji, której żniwem było zatrzymanie pośrednika handlu dziećmi. „Zostaliśmy tu sami.” - mówi do aresztowanego mężczyzny Tim, wyprowadzając zamkniętego z celi. Już poza nią funkcjonariusz stara się być nadskakujący, chce wzbudzić zaufanie aresztanta. Po jakimś czasie udaje się ta sztuka. Podejrzany zostanie „kupiony” deklaracją, że policjant sam ma skłonności pedofilskie. Gdy już gra pozorów się powiedzie i Tim uzyska niezbędne informacje od więźnia, sprawy wracają na właściwe tory. Policja aresztuje wskazanych przez zatrzymanego wspólników. Tim, choć ma poczucie, że nie nadaje się do tej roboty, coraz intensywniej się w nią angażuje.

Sound of Freedom. Dźwięk wolności (2023) - Lucás Ávila, Jim Caviezel

„Co widzisz?” - pyta uprowadzona przez handlarzy Rocio. „Czterech mężczyzn.” odpowiada jej młodszy brat - Miguel. „Dobrych?” - upewnia się starsza siostra. Zarówno oni jak i reszta z gromadki dzieci zostali upchnięci „na pakę” wysłużonego vana. Wkrótce dzieci zostaną rozdysponowane pomiędzy handlarzy, których dostrzegł Miguel. Tim dzięki swojemu zaangażowaniu wpada jednak na ślad przestępców. „Ta praca rozrywa na strzępy.” - wyznaje przełożonemu policjant. Na wątpliwość wyrażoną przez pryncypała, czemu podwładny zamierza brnąć poza czasem pracy w przykre meandry śledztwa, Tim odpowiada w sposób następujący: „...to szansa, by poskładać się w całość.”

„Sound of freedom. Dźwięk wolności” stanowi szlachetną, lecz cokolwiek naiwną próbę podjęcia tematu handlu dziećmi w celach seksualnych. Scenariusz filmu został oparty na prawdziwej historii Tima Ballarda. Rządowy agent służb USA odbił na terenie Kolumbii z rąk handlarzy grupę wykorzystywanych dzieci. Film w reżyserii Alejandro Monteverde to jednak pięknoduchowskie panoptikum. Oto w samo centrum bezeceństwa wnika zdesperowany policjant chcący zaprowadzić porządek na swoich zasadach. Funkcjonariusz ma świadomość, z czym mu się przyjdzie mierzyć. Efekt tej potyczki jest taki, że rozgrywa się ona niemal „w białych rękawiczkach”, bez śladu przesadnej przemocy. Prawie nikt tam nie oberwie w mordę, nikt nie zostanie skopany, wszystko dokona się w humanitarnych granicach nie wykraczających poza nawias kodeksów. Tim, choć wkurzony na niemoc państwa prawa, nawet nie bluźnie, szeroko błyszcząc swoim nienagannym garniturem trzonowców. Z melodramatycznej legendy, gdzie dobro zyskuje gładki priorytet nad złem, wyróżni się swoim charyzmatycznym jestestwem zaledwie Bill Camp (Vampiro), Aktor sprawi, że mdła opowieść stanie się estetycznie, a przede wszystkim merytorycznie bardziej strawna.

Sound of Freedom. Dźwięk wolności (2023) - Jim Caviezel

„Działkę kokainy sprzeda się raz, dziećmi możesz handlować wielokrotnie.” - tłumaczy prawidła rynku ktoś zorientowany. Tim, choć nienawidzi tej roboty, coraz głębiej wnika w jej realia. Etyczny i realny wkład w działalność na rzecz ofiar pedofilów jest rzecz jasna godny uznania. „Dlaczego to robisz?” - pyta Tima ktoś nierozumiejący zaangażowania policjanta w sprawy wykraczające poza rutynowy zakres obowiązków. „Bo dzieci bożych się nie sprzedaje.” - brzmi na poły mistyczna odpowiedź. „Sound of freedom. Dźwięk wolności” lekko musnął omijaną dotąd problematykę. Film Alejandro Monteverde prześlizgnął się jednak dyskretnie nad jej bolesnym sensem.