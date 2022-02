W przypadku "Kolacji dla czworga" można mieć delikatne poczucie bycia po karuzeli. 8

W przypadku Kolacji dla czworga można mieć delikatne poczucie bycia po karuzeli. Taki właśnie efekt może być po takiej mieszance scen, które stanowią alternatywną historię oraz ostatecznie zakończenie. W ten właśnie sposób Kolacja dla czworga na pewno zyskuje w oczach widzów, którzy lubią pomysłowość, bo tej tutaj na pewno nie brakuje.

Film opowiada historię czworga bohaterów. Poznają się u swoich znajomych na imprezie, próbują znaleźć idealną dla siebie połówkę. Wszystkie dzieje się po to, aby chwilę później równolegle biegnące wątki zaczęły się mieszać oraz plątać wprawiając widza w zakłopotanie. Wszystko po to, aby kwestionować koncepcję bratnich dusz.

Miszmasz i kontrolowany bałagan, jaki pojawia się w Kolacji dla czworga, jest jednym z największych atutów produkcji. W przypadku pierwszych alternatywnych sytuacji jeszcze nie ma poczucia, że to faktycznie inna wersja. Człowiek myśli sobie “przecież tak mogło być”. Jednak kiedy zdarzenia zaczynają na siebie nachodzić, wówczas dochodzi się do świadomości, że to na pewno nie jest jedna rzeczywistość, lecz to już alternatywa.

W swoich alternatywnych wersjach twórcy zastosowali ciekawy zabieg - elementy garderoby. Bohaterowie wielokrotnie mają te same ubrania w prawdziwej sytuacji oraz w alternatywnej. To pozwala nieco bardziej połapać się we wszystkich wersjach oraz sprawia wrażenie większego porządku - pomaga układać sobie wszystko w głowie. Dzięki temu człowiek dochodzi do wniosków, że wszystkie rzeczy materialne są nieodłącznymi świadkami naszej egzystencji.

Widz jeszcze bardziej wchodzi w świat przedstawiony filmu za sprawą ciekawej muzyki, która skupia się na klasycznych instrumentach i delikatnych wokalach. W ten właśnie sposób można nieco lepiej poczuć się jak bohaterowie, którzy są targani przez swoje codzienne bolączki oraz wyzwania pojawiające się w życiu każdego.

Aktorzy bardzo dobrze wchodzą w swoje role. To film, w którym grają bardzo różne charaktery w różnych sytuacjach, a co za tym idzie, postawione są przed nimi konkretne wymagania. Ich mimika oraz twarze bardzo pasują do osób, które grają - zwłaszcza że już na samym początku widz otrzymuje streszczenie, z jakim typem osób ma do czynienia.

Kolacja dla czworga to film, który w ciekawy sposób pokazuje, jakie scenariusze mogłoby napisać życie dla głównych bohaterów. Co prawda cała narracja wpisuje się w rozważania jednego z bohaterów, którego widz ogląda jedynie na początku i końcu historii, co stanowi całkiem ładną klamrę kompozycyjną. To obraz dobry dla różnych widzów, bo na pewno każdy z nich jest w stanie wyciągnąć dla siebie wnioski, idące z przedstawionych wydarzeń.