„Sprzątanie jest moją pasją” – nieprzekonująco tłumaczy pracownikowi biura pośrednictwa pracy swoje motywacje Marianna. Niemal sześćdziesięcioletnia kobieta zjawiła się w tym miejscu chyba niespodziewanie dla siebie samej. Widać to po jej zachowaniu: jest niepewna, skonsternowana, zakłopotana. Marianna szuka pracy. Kwalifikacji nie ma przesadnych, dyplom, który obroniła trzydzieści lat wcześniej, nie jest przepustką do obecnego rynku pracy. W jej życiorysie jest dwudziestokilkuletnia, rażąca w oczy luka aktywności zawodowej. Przez ubiegłe lata Marianna prowadziła księgowość w firmie męża. Ten ostatni porzucił żonę, która teraz została bez środków do życia. Stąd determinacja kobiety gotowej nawet sprzątać, by zapewnić sobie jakiekolwiek pieniądze. Przy boku małżonka otrzymywała je niejako z urzędu, przynajmniej tak zapewnia. Teraz kobieta musi sprostać wyśrubowanym warunkom rywalizacji, gdzie najsłabsi przegrywają w wyścigu szczurów. Marianna trafia w niepoznany świat sprzątaczek imających się najbardziej upokarzających zajęć.

Między dwoma światami (2021) - Juliette Binoche

Juliette Binoche, symbol kobiecej wrażliwości, znany choćby z takich filmów jak „Nieznośna lekkość bytu”, „Trzy kolory: Czerwony” czy „Angielski pacjent” musi się tym razem zmierzyć z rolą osoby zwichrowanej wewnętrznie, która zarazem wchodząc w nieznane sobie środowisko, zachowuje swoją tożsamość. Jednak penetrując nieodkryte obszary ludzkiej aktywności, wnosi w nie filmowa Marianna obcą im perspektywę. Bilans zysków i strat obu stron wychodzi zatem na remis bez wskazania.

Marianna i jej nowi przyjaciele poznani „na umowach śmieciowych” tworzą solidarny krąg zniewolonych rozmaitymi zobowiązaniami zarobkowymi. Mają przy tym poczucie podeptanej przez bezlitosny świat rynku godności osobistej. Sprzątając wspólnie pomieszczenia międzynarodowego promu, beneficjenci płacy minimalnej wzajemnie się poznają i wspierają. Zawodowo muszą liczyć na siebie, prywatnie zmagają się z tymi samymi problemami osobistymi. Ktoś musi utrzymać gromadkę dzieci, komu innemu umiera ojciec. Wszyscy mają marzenia, niedostępne im raczej. Ten chciałby mieć własną firmę, tamta bogato wyjść za mąż, szczytem pożądań innej będzie profesjonalnie wykonany tatuaż. Poznany w pośredniaku, adorujący odtąd Mariannę Cedric przedstawia się jako agent komfortu terenów zielonych. Przez gardło mu nie przechodzi, że jest zwykłym ogrodnikiem. Nie tylko jemu jednak trudno przyznać, że znalazł się na marginesie jakiegokolwiek komfortu.

Między dwoma światami (2021) - Juliette Binoche

Film Emmanuela Carere’a (francuskiego pisarza, scenarzysty, reżysera) to bolesny portret upośledzonej grupy, do której w sposób sztuczny dokooptowano ciało obce pod postacią Marianny. Nawiasem mówiąc: imię głównej bohaterki tożsame z narodową bohaterką Francji wnosi do opowieści walor symboliczny. Filmowa Marianna de facto przenika w obcą swojemu rodowodowi społeczność. Podstęp nie ma na celu wymiernych korzyści materialnych. Kobieta okazuje się pisarką i tylko ta droga dająca szansę poznać codzienność współczesnych wyrobników wyda jej się słuszną. Marianna, chcąc opisać ich życie, musi zmierzyć się sama ze sobą. „Piszesz o sprzątaczkach, ale wcielając się w jedną z nich, zabierasz pracę innym” – trzeźwo diagnozuje paradoks pracownica pośredniaka, świadoma dwuznacznej roli pisarki.

Epilog filmu Emmanuela Carere’a słusznie nie przesądza moralnych racji Marianny. Nie jest to obiektywna perspektywa, ale przynajmniej taka, która wykazuje motyw poznawczy. „Między dwoma światami” to kino uczciwie rozprawiające się ze zjawiskiem Prekariatu postrzeganym z pozycji wrażliwego społecznie establishmentu. A czego jak czego, ale braku wrażliwości w pokornym obliczu Juliette Binoche przeoczyć nie sposób.