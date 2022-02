Film ogląda się jak dobry thriller, a cała historia nie mieści się w głowie. Pozostaje jednak pytanie - czy „Oszust z Tindera” może faktycznie coś zmienić we współczesnym świecie? 8

Głośny dokument, który szerokim echem odbił się na całym świecie. Pojawia się nawet polski wątek, czyli ochroniarz tytułowego oszusta. Produkcja prowokuje do dyskusji i uświadamia niebezpieczeństwa czyhające w Internecie. Film ogląda się jak dobry thriller, a cała historia nie mieści się w głowie. Pozostaje jednak pytanie - czy Oszust z Tindera może faktycznie coś zmienić we współczesnym świecie?

Zauroczenie i miłość solidnie potrafią przysłonić zdrowy rozsądek. Przekonała się o tym Cecilie, umawiając się na randkę z przystojnym facetem z internetu. Bogacz, dziedzic fortuny króla diamentów zwrócił na nią swoją uwagę. Facet był otwarty, chętnie rozmawiał o sobie, dzielił się od razu swoim życiem osobistym, co utwierdziło kobietę, że to dobry i szczery człowiek. Bajeczne życie w związku nie trwało długo, zaczęli się wrogowie i problemy z pieniędzmi. Cecilie zapożyczała się na potęgę, aż zaczęły się problemy z wierzycielami. Dopiero obcy ludzie otworzyli jej oczy na wszystkie oszustwa, czego skutkiem stała się chęć zemsty.

Dokument ogląda się jak dobry film sensacyjny. Dobrze wyważone tempo akcji cały czas trzyma widza w napięciu. Produkcja szybko zmienia się z romantycznej historii o miłości w dramat oszukanych kobiet, a następnie szpiegowsko-dziennikarską prowokację. Z zapartym tchem śledzimy kolejne wątki i historie opowiadane przez kolejne ofiary, mając nadzieję na happy end.

Film jest dobrze zmontowany, stopniowo uświadamiając widzowi, jak kolejne zdarzenia są ze sobą powiązane i nakładają się na siebie. Dokument stopniowo odsłania następne karty, prezentując ważne fakty. Z czasem jesteśmy wręcz zasypywani kolejnymi informacjami, a akcja stale przyśpiesza. Co ważne, nie ma tu jednak żadnych momentów, mogących wpłynąć na zaburzenie rytmu opowieści. Dostajemy dobrze zrealizowaną, spójną kompozycję, od której ciężko oderwać wzrok.

Żyjemy w dobie telefonów z dobrymi aparatami i chęci dzielenia się całym swoim życiem w Internecie. Nic dziwnego, że bohaterki chętnie dokumentowały swoje przygody z „diamentowym księciem”. Fragmenty rozmów, różne nagrania audio i wideo czy fotografie wspólnie spędzonych chwil również trafiły do filmu. W ten sposób produkcja zyskuje na autentyczności, a widz może dobrze prześledzić mechanizmy manipulacji wykorzystywane przez oszusta. Nie da się ukryć, że telefony i przestrzeń online jest ważną częścią naszego życia.

Relacje ofiar Oszusta z Tindera przepełnione są emocjami. Widać, że kobiety wciąż przeżywają historie, które im się przytrafiły, są w tym wszystkim autentyczne. Ich zachowanie i opowieści powodują, że chwilami zapominamy, że mamy do czynienia z filmem dokumentalnym. Dzięki temu widz lepiej odbiera całą historię i może wczuć się w sytuację bohaterek.

Sensacyjna produkcja Netflixa zwraca uwagę na ważny problem, jakim są niebezpieczeństwa czekające w Internecie. Nie mamy tutaj happy endu - obecnie Oszust z Tindera przebywa na wolności, dalej dzieląc się swoim wystawnym życiem w mediach społecznościowych. Dokument raczej niewiele zmieni we współczesnym świecie, ale warto obejrzeć go. Chociażby dlatego, aby poznać techniki manipulacji i metody wykorzystywane przez oszustów. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się nam to przydać.