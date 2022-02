Kolejny filmowy potworek Netfliksa prosto z Polski z niezwykle irytująca i apatyczną główną bohaterką. 2

Luty to dziwny czas, aby wypuszczać kino w wakacyjnych klimatach. Oczywiście okres walentynkowy przed nami, a Pod wiatr to przede wszystkim romans... Zresztą wiecie co? Nie będę się wysilał. Jeśli chodzi o najnowszą propozycję platformy Netflix prosto znad Wisły, to tak naprawdę żaden termin nie byłby właściwy na oficjalną prezentację tego gniota.

Pod wiatr (2022) - Sonia Mietielica

Ania wraz z ojcem i jego nową żoną przyjeżdżają na wakacje nad morze. Dziewczyna poznaje tam przystojnego Michała - chłopaka, który pracuje, jako kelner w hotelowej restauracji oraz intruktor kitesurfingu. Oczywiście, jak to zwykle przy tego typu historiach bywa Ania i Michał wpadają sobie w oko, a pomiędzy nimi zaczyna kiełkować wielkie uczucie.

Pod wiatr to historia stara jak świat, która była przerabiana w kinie dziesiątki razy. Ona pochodzi z bogatego domu, ukończyła dobre liceum i teraz ma iść studiować na prestiżową londyńską uczelnię. On to zwykły chłopak posiadający rozklekotanego vana, dorabiający w czasie wakacji, w trakcie, których może dodatkowo spotykać się i bawić ze swoimi przyjaciółmi. Dzieli ich wiele, ale połączy jedno - miłość.

Już po kilku pierwszych minutach miałem świadomość tego, że film w reżyserii Kristoffera Rusa nie stanie się tytułem, który będę polecał komukolwiek. Dlaczego? Nienawidzę filmów, które mogą "pochwalić się" tak fatalnym dźwiękiem. Jest to kolejny kamyszek do polskiego ogródka zatytułowanego "fatalne udźwiękowienie". Jeśli nie potrafię usłyszeć dobrze dialogów, to jak ja mam czerpać przyjemność z oglądania filmu, do tego filmu, który w założeniu ma sprawiać mi rozrywkę. Czy oczekuję aż tak wiele?

Na domiar złego film nie angażuje pod żadnym względem emocjonalnie, nie próbuje nawet sprawić, abym zainteresował się losami głównych bohaterów. Co więcej na swoim froncie wystawia niezwykle apatyczną postać, której za nic w świecie nie mogłem polubić. Rozumiem zamysł twórców, aby pokazać nam dziewczynę zamkniętą w sobie po stracie bliskiej osoby, która szuka miejsca w świecie, która pomimo tego, że nie chce być w centrum uwagi, to i tak się w nim znajduje za sprawą nadopiekuńczego ojca. Niestety nawet w momencie, w którym scenariusz daje postaci Ani odetchnąć, daje jej poczuć tego wakacyjnego klimatu, aktorka kreuje ją na ekranie, czyli Sonia Mietielica, nie korzysta tej pomocy.

Netflix oczywiście idzie z duchem czasów i również w polskim filmie serwuje kilka progresywnych elementów, ale nie będę ich wymieniał, ponieważ nie są one absolutnie żadnym minusem. Problemem filmu Pod wiatr są kwestie czysto techniczne, nieciekawe postacie, pozbawione emocji i nieangażująca historia oraz nieumiejętne operowanie schematami. Jak tak ma wyglądać wakacyjne kino miłosne, to ja wolę nie brać wcale urlopu.