Jak się okazuje walka z lodem wcale nie jest taka łatwa. To wyrzeczenie i poświęcenia. 7

Grenlandia określana jest niekiedy lodową wyspą. To właśnie tam odbywa się cała przygoda przedstawiona w filmie Walka z lodem. Historia może przypaść do gustu dla dużej części publiczności, ponieważ problematyka, jaką dotykają twórcy, jest bardzo różnorodna. Każdy może doszukać się czegoś innego w wyprawie oraz przygodach, co akurat przypadnie do gustu.

Walka z lodem jest filmem, który opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Miały one miejsce w latach 1909 - 1912. Opowieść dotyczy duńskiej ekspedycji, której celem były Stany Zjednoczone — a dokładniej obalenie roszczeń dotyczących północno — wschodniej Grenlandii. Cała niebezpieczna wyprawa ma udowodnić jedno — Grenlandia jest jedną wyspą.

Przygoda dotyczy dwóch osób — Mikkelsena (Nikolaj Coster-Waldau) oraz Iversena (Joe Cole). To ciekawe zestawienie bohaterów, którzy mają swoje indywidualne cechy oraz zamiary. Mikkelsen jest doświadczony i zdeterminowany do tego, aby doprowadzić misję do końca. Jednak pomimo swojej surowości sam posiada wiele słabości — te pojawiają się oczywiście podczas podróży. Iversen jest młodym człowiekiem, którego fascynuje kapitan. Chce w ten sposób znaleźć miejsce w całej historii dla siebie. Dzięki niemu udaje się okiełznać słabości Mikkelsena.

Walka z lodem opowiada o tym, jak należy realizować plan. Film uczy o tym, że niezależnie od tego, dokąd się zmierza i czego dotyczy dana sprawa, zasada jest jedna — każdy błąd sprawia, że oddalasz się od swojego celu. W filmie bohaterowie również popełniają wiele błędów, jednak udaje się być ponadto i faktycznie doprowadzić do sytuacji, w której cel zostaje osiągnięty.

Sceny są bardzo płynne. Widz nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem logiki przejścia od jednego wydarzenia do kolejnego. Pomaga w tym również muzyka klasyczna, która dominuje w całym soundtracku. To właśnie ona pozwala uzyskać efekt dynamizmu lub spokoju w przypadku poszczególnych momentów.

Film jest dokumentem, który zawiera wiele przygodowych smaczków. Dla fanów śnieżnych krajobrazów jest to wybór w samą dziesiątkę. Mało tego, można znaleźć tutaj bardzo dużo psychologicznych kwestii, które rozgrywają się głównie na przestrzeni dwóch postaci. Od początku do końca udaje się poznać ich charakter, słabości oraz ryzyka, jakie się z tym wiążą.