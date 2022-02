Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

To kolejna odsłona przygód dziewczyny, która ma bardzo nietypową cechę — jest bardzo wysoka. Zdecydowanie "góruje" nad swoimi rówieśnikami. Jednak nie jest to powód do chwalenia się, a raczej w tę drugą stronę — staje się obiektem numer jeden do prześladowań w szkole. Jednak czy miłość nie jest dla niej? Oczywiście jest dla każdego i główna bohaterka po raz kolejny musi udowodnić, że jest taka sama, jak każdy. Może żyć i robić, co chce. Jaka jest droga? Jak łatwo się domyślić — nie zawsze lekka.

Komizm w filmie gra bardzo ważną rolę. Jest pewnego rodzaju "rozluźniaczem" po to, aby później wszystkie ckliwe momenty wezbrały jeszcze bardziej na sile. Dzięki temu film jest lekki, a mógłby nie być, ponieważ porusza momentami naprawdę trudne kwestie. W ten sposób jest to obraz, który jest skierowany przede wszystkim do młodego pokolenia. To właśnie w czasach szkolnych mówi się najczęściej o wykluczeniach oraz prześladowaniach — zwłaszcza na osobach, które posiadają pewne charakterystyczne cechy. Główna bohaterka nie ma lekko, jednak udało jej się dojść — już w pierwszej odsłonie swoich przygód, że jest takim samym człowiekiem, jak każdy inny. Zasługuje na miłość, jak każdy inny.

W przypadku drugiej części robi się zdecydowanie muzycznej. Główna bohaterka szykuje się do wystąpienia w musicalu. Tutaj spełnia swoje kolejne marzenie — z jasnym przekazem dla najmłodszych. Można zrobić wszystko i dojść tam, gdzie chcesz. Musisz jedynie być odporny na to, co gadają ludzie. Jednak umiejętnościami obojętności na cudze słowa i opinie Jodi popisała się już w pierwszej części, a tutaj konsekwentnie trzyma się swoich wypracowanych zachowań.

Twórcy poruszają bardzo popularny problem. Jodi stara się o główną rolę w musicalu. Tutaj pojawia się presja, stres oraz czas, którego zaczyna powoli brakować dla tej najważniejszej osoby. To chwila próby — jednak nie wokalnej, a tej dla związku. Gdzie kończy się granica akceptowania spełniania marzeń kosztem miłości? Czy można to naprawić, czy niesmak pozostanie na bardzo długi czas?

W filmie pojawi się ścieżka dźwiękowa, która idealnie dopasowuje się do poszczególnych scen. Dzięki temu jeszcze bardziej wchodzisz w poszczególne sceny — zwłaszcza te smutniejsze. Dzięki temu możesz poczuć, w jak trudnych momentach znajduje się Jodi. To zakręty życiowe, które przyczyniają się do podejmowania niełatwych decyzji. Jednak Jodi koniec końców udaje się właśnie tam, gdzie chciała.

Film warto zobaczyć, aby się pośmiać, ale też wzruszyć. To lekkie kino, które powinno spodobać się każdemu — młodszym i starszym. Jednak poza samą rozrywką ma również bardzo jasny przekaz — podobnie jak w pierwszej odsłonie. Rób to, co kochasz, nawet jeśli inni patrzą na to krzywo. To Ty musisz być szczęśliwy i spełniać swoje marzenia, a będzie trudno w sytuacji, kiedy zamartwiasz się tym, co dzieje się dookoła. Jodi się to udaje i jest bardzo szczęśliwa. To dobry przykład walki o swoje.