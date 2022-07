Nie jest łatwo naruszyć tabu, mając do tego celu tak ograniczone scenariuszem rozpisanym na dwie osoby pole, duetowi Heyde/Brand ta sztuka się jednak powiodła 8

Spotkają się w pokoju hotelowym. Ona dobiega sześćdziesiątki, on jest w wieku jej syna. Nancy (Emma Thompson) niedawno owdowiała. Mąż był jej jedynym życiowym partnerem seksualnym. Kobieta nigdy nie zaznała u jego boku orgazmu. Teraz na skutek wielomiesięcznych rozważań doszła do wniosku, że chciałaby poczuć to, czego nigdy nie doświadczyła. Leo Grande (Daryl McCormack) jest żigolakiem, chłopakiem na godziny. Zarabia w ten sposób na studia, ale nie sprawia wrażenia, żeby brzydził się wykonywanym zajęciem. Nancy jest skrępowana zaistniałą sytuacją, lecz jeszcze bardziej intryguje ją osoba Leo. Mężczyzna nie wygląda na kogoś, kto tylko chce odbębnić opłacone zlecenie. Jest szarmancki, intrygujący, nie nadskakuje. „Za empiryczną seksowność!” - taki toast wznoszą zamknięci w ekskluzywnym pokoju kochankowie. Ta historia ich dużo nauczy.

Powodzenia, Leo Grande (2022) - Daryl McCormack, Emma Thompson (I)

„Powodzenia, Leo Grande” w reżyserii Sophie Hyde, to film który podejmuje skrywany temat seksualnych pragnień kobiet balansujących na krawędzi wieku przekwitłego. Oparta na scenariuszu Katy Brand historia mogłaby stać się udziałem niejednej z pań, które straciły na atrakcyjności, ale ich potrzeby dopiero się precyzują. „Po śmierci męża postanowiłam nie udawać orgazmu” – ironizuje Nancy, lecz zdaje sobie sprawę, że może właśnie na to byłaby skazana. Kto inny miałby go wyzwolić, jeśli nie ktoś pokroju Leo Grande? A jeśli nawet on nie potrafi?

Nancy jest nauczycielką, uczyła religii. Swoim uczennicom przez lata wmawiała, co to grzech. „Teraz skracają spódniczki tak, że odsłaniają im one niemal zęby trzonowe” – mówi wciąż zbulwersowana. Ale wkrótce musi połknąć własny język. W hotelowym barze spotkała właśnie dawną uczennicę. Przekonuje ją, że spotyka się z Leo w celach wyłącznie biznesowych. I właściwie ma rację. Leo traktuje swoje zajęcie jako profesję. Jego najstarsza klientka miała 82 lata. Na tym tle Nancy nie wygląda najgorzej. Zresztą jej zawstydzenie zaistniałymi okolicznościami nie musi wywoływać konsternacji. Matka Leo jest przekonana, że syn pracuje w platformach wiertniczych. A przecież Leo nie sprawia wrażenia osoby zażenowanej. Nancy czuje się poniekąd oswojona. I chyba o to w tej historii chodziło.

Sophie Hyde nakręciła film nad wyraz dyskretny w formie i jeszcze odważniejszy w treści. Nie jest łatwo naruszyć tabu, mając do tego celu tak ograniczone scenariuszem rozpisanym na dwie osoby pole. Duetowi Hyde/Brand ta sztuka się powiodła. Nikt nie powinien się poczuć zażenowany śmiałością niektórych kadrów „Powodzenia, Leo Grande”. Ale bez udziału gwiazdy formatu Emmy Thompson wydźwięk produkcji miałby wymiar całkiem nierezonujący. Aktorka nie tylko wyniosła na afisz skrzętnie skrywaną społecznie tematykę, ale sama obnażyła się jako jedna z wielu w jej wieku dotkniętych wstydliwym problemem kobiet. Partnerujący jej Daryl McCormack wykazał zaś, że najłatwiej jest „położyć” role, po jakich wszyscy sporo sobie obiecują. Niewielu zapewne jednak wróżyło aktorowi sukces u boku uznanej gwiazdy, gdzie sam miał odegrać rolę cokolwiek pomocniczą, uzupełniającą. A jednak McCormack wyszedł ze starcia bez szwanku, choć teraz zapewne ciężko mu będzie wyjść z szufladki tego, co asystował w łóżku samej Emmie Thompson.

Święty Augustyn, jakiego dzieła tłumaczyła studentkom Nancy, głosił zasadę konkupiscencji, czyli naturalnej skłonności człowieka do grzechu. Po latach kobieta wreszcie zrozumiała lekcje, których sama udzielała. Leo Grande zaś, poza pieniędzmi, jakie otrzymał za swoje usługi, także wyniósł lekcję z rozmów ze starszą panią.