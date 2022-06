W zamierzeniu miało to być małe, aczkolwiek wielkie kino trzymające nas w napięciu, poruszające jednocześnie ważny i aktualny temat. Finalnie wyszło nieznośnie i irytująco. 3

W zamierzeniu miało to być małe, aczkolwiek wielkie kino trzymające nas w napięciu, poruszające jednocześnie ważny i aktualny temat. Finalnie wyszło nieznośnie i irytująco. Nie pomogła nawet Naomi Watts w roli głównej. Bohaterką filmu jest kobieta o imieniu Amy, która wychodzi do lasu na poranny jogging. W trakcie biegania okazuje się, że w szkole, do której uczęszcza jej syn dochodzi do strzelaniny. Amy rozpoczyna wyścig z czasem, aby zdążyć uratować dziecko.

Decydująca godzina to w zamierzeniu bardzo interesujące kino, które zostało zaprezentowane z perspektywy matki dziecka uwięzionego w pułapce. Posługując się jedynie telefonem komórkowym kobieta stara się dowiedzieć, jak najwięcej o zamachu w szkole. Od razu na myśl przychodzi znakomity duński thriller Winni, gdzie całą dramatyczną historię otrzymaliśmy z perspektywy operatora policyjnego telefonu alarmowego. W filmie Gustava Möllera czuć było jednak większe napięcie poprzez zdecydowanie lepsze umiejętności reżyserskie w sposobie budowania dramaturgii. Decydująca godzina wypada pod tym względem naprawdę marnie i po prostu wlecze się niczym nasza główna bohaterka przez las.

Dynamika i intensywność filmu budowane są w niezbyt zgrabny sposób, przez co historia nie potrafi ani na moment odpowiednio wybrzmieć. Nie czuć w tym większego dramatu, a starania Naomi Watts pełzną na niczym z racji fatalnie napisanej postaci. Jej zachowanie wydaje się być strasznie nielogiczne i irytujące. Ciągłe telefony i spoglądanie na ekran sprawiają, że można odnieść wrażenie iż Decydująca godzina go pełnometrażowa reklamówka iPhone'a oraz funkcji głosowej Siri.

Fabuła z każdą kolejną minutą zaczyna popadać w banał i jej przewidywalność daje się nam we znaki zbyt mocno. A w trakcie seansu można odczuć, że twórcy chcieli zmylić trop i zaserwować nam kilka fabularnych zwrotów akcji. Niestety finalnie scenarzystom nie udało się pokazać pod tym względem niczego odkrywczego. Dodatkowo reżyser produkcji, czyli Phillip Noyce nie oferuje nam niczego ciekawego pod aspektem wizualnym. Decydująca godzina ogląda się jak film skierowany prosto na rynek DVD lub idąc współczesnymi trendami - rynek VOD.

Produkcja, której gwiazdą jest Naomi Watts już jutro oficjalnie zadebiutuje w polskich serwisach z wideo na żądanie, ale szczerze powiedziawszy nie polecam Wam marnować czasu na projekcie. Nawet jeśli to tylko 80-kilka minut.