„Dziewczyny" w reżyserii Alli Haapasalo to bezpruderyjny film o zwykłych oczekiwaniach miłosnych, inicjacyjnych i problemach z ich realizacją

Ronkko (Eleonora Kauhanen) i Mimmi (Aamu Milonoff) są kelnerkami. Ich klientką jest Emma (Linnea Leino). Dziewczyny to dwudziestoletnie rówieśnice. Emma przygotowuje się do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym. Wszystkie z dziewcząt mają niepoukładane życie osobiste. Ronkko będąc na randce zawsze wypali coś niedorzecznego, co skreśla ją w oczach najbardziej nawet wyrozumiałych chłopaków. Mimmi i Emma też pragną ognistego związku, ale póki co same wpadają w swoje ramiona. „Dziewczyny” w reżyserii Alli Haapasalo to bezpruderyjny film o zwykłych oczekiwaniach miłosnych, inicjacyjnych i problemach z ich realizacją.

„Nie używam ciebie jako środkowego palca wobec świata” – wyjaśni Emmie Mimmi. Ta druga zaraz stanie się gwiazdą świata sportu, zdobywając medal na turnieju. Mimmi mogłaby szczycić się uznaniem, pozostając partnerką przyszłej celebrytki. A jednak ma wątpliwości, czy brnąć w taką zależność. Zwłaszcza, iż wcale nie ma pewności, czy ona sama dla Emmy nie jest jedynie przygodą jedną z wielu. Mimmi sama gra w koszykówkę. Bez sukcesów raczej. Wie jednak, że powodzenie w takiej dziedzinie jak sport obdziera wyczynowców ze spraw przyziemnych. Choć więc kocha Emmę, schodzi z jej drogi.

„Laska w naszym wieku mówiąca, że nie znajdzie miłości to sama żałość” – zgadzają się dziewczyny. Ronkko też to wie i dalej poszukuje partnera do łóżka i na życie. A że ma predylekcje do swoistych popisów słownych poszukiwania idą ślamazarnie. „Tych kubków używają dawcy spermy” – wypali bez namysłu do jakiegoś chłopaka podczas domowej imprezy. On właśnie nalał dziewczynie wina do takiego naczynia. Nic dziwnego, że dalsza rozmowa nie potoczy się po myśli Ronkko.

Alli Haapasalo nakręcił film zwyczajny, nie siląc się na reżyserskie korkociągi. Jego bohaterki wprawdzie oglądają arcydzieła w rodzaju „Dyskretnego uroku burżuazji” czy „Zeszłego lata w Marienbadzie” ale wiedzą, że życie niewiele ma wspólnego z artystyczną kreacją. Szukają więc swojego miejsca na ziemi, błądząc przy tym za każdym razem. Ronkko obsługuje w kawiarni chłopaka, który jej się podoba. On sam, choć skromny, próbuje adorować dziewczynę. Zamawiając koktajl pod wymowną nazwą: „bo do manga trzeba dwojga”, proponuje randkę. Wkrótce się spotykają. „Zerżnij mnie!” – przejmuje inicjatywę Ronkko. „A może zrobić ci owsiankę?” - odpowiada nieśmiało chłopak. Powinno być z górki. A jednak z jakichś powodów nie jest.

„Plan treningowy, plan łyżwiarski, to nie jest życie” – minorowo konstatuje Emma. Jej harmonogram dzienny obliczony jest na sukces. Tylko co zrobić z czasem wolnym? „Powiedz mi coś miłego” – domaga się jedna z dziewczyn podczas niezobowiązującego flirtu gdzieś na korytarzu podczas after party. „Zajebiście pachniesz” – brzmi odpowiedź. Innej chyba oczekiwała, ale bardziej wyrafinowana wzniosłaby dziewczynę na wyższy poziom zainteresowania chłopakiem.

Premier Finlandii została ostatnio przyłapana podczas prywatnej imprezy, gdy w wyuzdany, według niektórych sposób, bawiła się w trakcie domówki. Połajankom, zwłaszcza ze strony mizoginów, nie było końca. Fiński film „Dziewczyny” dowodzi, że czas zabawy i realnego życia to dwie różne sprawy. Choć fajnie, gdy ze sobą harmonijnie koegzystują.