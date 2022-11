„Enola Holmes 2” to zwiewna próba sfilmowania literatury alternatywnej wobec pierwowzoru 6

„Nazwisko zobowiązuje.”- myśli Enola Holmes. Siostra znanego detektywa Sherlocka też ma ambicje wykraczające poza przypisane kobietom ery dziewiętnastego wieku. Nie chce oddawać się haftowaniu jak pozostałe damy w wiktoriańskiej Anglii. Rzeczywistość niejako stawia ją wręcz wobec innej decyzji. W niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła młoda dziewczyna. Jej siostra wiedziona renomą nazwiska pani Holmes zwraca się do niej z prośbą o interwencję. Enola ma blade pojęcie o śledztwach, jednak może liczyć na pomoc. Sherlock akurat ma przerwę w detektywistycznej karierze. Zrobił sobie wolne od niej. Enola odbiera go z baru, gdzie detektyw właśnie miał „scysję nad winem”. Sherlock, zataczając się, wpada w ramiona siostry. „Zauważyłem, że po winie trudno rusza się rękami i nogami.” - przytomnie dedukuje, jak to ma we zwyczaju. Talent detektywistyczny zatem go nie opuścił. Są więc szanse na pomyślne rozwiązanie zagadki.

„Próbowałam zatamować krwotok.” - tłumaczy Enola oficerowi Scotland Yardu swoją niefortunną obecność. Znalazła właśnie trupa dziewczyny, która mogłaby naprowadzić na ślad przestępców. Enola ma jednak ręce unurzane we krwi nieboszczki. Wszystkie poszlaki wskazują więc na nią jako potencjalną sprawczynię zbrodni. Zdesperowana Enola ucieka z miejsca morderstwa, pogrążając się tylko w oczach policji. Sherlock Holmes musi więc dowieść dwóch kwestii: niewinności swojej siostry oraz winy prawdziwego sprawcy.

„Enola Holmes 2” to próba sfilmowania literatury alternatywnej wobec pierwowzoru. Tam Sherlock Holmes swoją genialną intuicją pacyfikował świat przestępczy. Tu musi się podzielić sławą i dokonaniami. Efekt jest całkiem ciekawy. Na tle nobliwego i wyniosłego detektywa widzimy więc w akcji dość pospolitą dziewczynę. Enola (Millie Bobby Brown) lepiej by się odnalazła na trzepaku niż w fotelu bujanym przy rozmyślaniach nad łamigłówkami występku. Dziewczyna uprawia boks, mówi z pełnymi od jedzenia ustami. W salonach drastycznie odstaje od socjety Londynu. Jest zatem może prototypem feministek lub przynajmniej sufrażystek, których działalność dopiero będzie raczkować. Reżyser filmu postanowił literacki kanon odkurzyć, wprawiając go w swoistą dezynwolturę. Stateczny i przenikliwy Sherlock (Henry Cavill) w tej wersji robi swoje, czyli analizuje rozmaite warianty śledztwa. Czarną robotę wykonuje zaś za niego energiczna siostra. „Matka nie karmiła mnie tak dobrze jak ciebie.” - wyznaje z goryczą Enola bardziej doświadczonemu bratu.

„W pracy detektywa jest jedna zasada, sprawdź wystającą nitkę.” - takiej rady udziela Enoli ktoś życzliwy. Rozciągnąwszy na długość ramion kłębek ma ich niezliczone, mało widoczne gołym okiem, odgałęzienia. Ironia zawarta w tej maksymie niespecjalnie spędza sen z powiek Enoli. Dynamiczna i pełna zapału dziewczyna docieka tajemniczych zdarzeń w fabryce zapałek po swojemu. Sherlock tylko naprowadza ją na poboczne tropy. Enoli towarzyszy lord Tewkesbury (Louis Partridge). Mężczyzna marzy o karierze polityka. Nie zwraca zaś uwagi na uczucie, jakim darzy go Enola. Jednak dziewczynie udało się wpaść na ślad, który sprawia, że śledztwo wykracza swoim zasięgiem poza wyłącznie kryminalny krąg. Enola będzie zdana na wsparcie kogoś, kto ma wpływy w świecie polityki.

Film w reżyserii Harry’ego Bradbeera korzysta z tych samych postaci i okoliczności co literacki wzorzec. Przemkną tu przez ekran i profesor Moriarty, i inspektor Lestrade, i asystent Sherlocka Watson. Inna jest za to konwencja bieżącej opowieści. Pełno tu retrospekcji, wtrętów, aluzji. Enola często zwraca się bezpośrednio do widowni, skracając z nią dystans, gdy sama grasuje w gustownie urządzonych gabinetach, wytwornych salonach, na wystawnych rautach. Wreszcie swoje śledztwo zwieńczy sukcesem rezonującym na świat robotnic londyńskich fabryk. Enola w tym ujęciu to ktoś na kształt Pippi Langstumpf. Gdy chce się zakraść do domu, gdzie spodziewa się znaleźć kolejny dowód, wydaje komendę Tewkesbury’emu: „Stań na czatach, a w razie czego mów, że jesteś lordem.” Potem Enola fiknie przez płot z gracją baletnicy. Wcale nie widać, by była gorzej karmiona od brata.