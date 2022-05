Produkcja HBO posiada wszystko, aby stać się klasykiem i wielka chwała, ze zdecydowano się zamówić 2. sezon tego pasjonującego projektu, który został stworzony z pasji i potrzeby serca. 9

Adam McKay serialem Lakers: Dynastia zwycięzców udowodnił swoją wielkość i sprawił, że na zawsze będę go miał za czołowego hollywoodzkiego twórcę swojego pokolenia. Chwała jemu oraz HBO Max, które zdecydowało się na realizację tego intrygującego, aczkolwiek ryzykownego projektu. Lakers: Dynastia zwycięzców to jeśli nie najlepsza, to zdecydowanie jedna z najlepszych premier tego roku, a także najlepsza rzecz oryginalna stworzona od bardzo dawna przez HBO.

Lakers: Dynastia zwycięzców (2022) - Jason Segel, Tracy Letts

Lakers: Dynastia zwycięzców to serial przedstawiający nam nowy początek wielkiego klubu koszykarskiego z Los Angeles, który od lat czekał na wielkie sukcesy w postaci mistrzostwa NBA. Pełen werwy i niezwykle ekscentryczny nowy właściciel Lakersów - niejaki Jerry Buss - marzy o tym, aby z klubu koszykarskiego stworzyć coś więcej niż tylko maszynę do wygrywania meczów i tytułów. Chce zacząć zarabiać na tym wielkie pieniądze, ale aby tak się stało potrzebuje charakternych gwiazd oraz pomysłu na rozwój dyscypliny oraz rozgrywek ligowych.

Pierwsze chwile z serialem Lakers: Dynastia zwycięzców sprawiają, ze człowiek cofa się w czasie. Próba nakręcenia filmu w mocno dokumentalnej konwencji, na domiar tego podania tego wszystkiego w klimatach archiwalnych zdjęć okazała się absolutnie celnym rzutem za trzy punkty. Dzięki takiej zagrywce Adam McKay stworzył niezwykle autentyczny obraz wydarzeń, które rozegrały się lata temu. Nie ma w tym ani jednej nuty fałszu. Ciekawie wypada tutaj także łamanie czwartej ściany przez niektóre postacie prezentowane na ekranie - szczególnie "Magic" Johnson, który rozsiewa swoją magię jest w tym elemencie kapitalny.

Lakers: Dynastia zwycięzców (2022) - Carina Conti II

Zresztą kapitalność "Magica" Johnsona w dużej mierze pochodzi od znakomitego występu debiutującego w tak poważnej roli Quincy'ego Isaiaha. On oraz Solomon Hughes, który także wcielił się w legendarnego koszykarza - Kareema Abdula-Jabbara - wyglądają w serialu niczym prawdziwi ekranowi wyjadacze, a tak naprawdę były to ich pierwsze tak duże wyzwania aktorskie. Jeśli sam serial określiłem, jako coś pozbawionego fałszu, to ich gra jest dokładnie taka sama. Chemia oraz naturalnosć, jaka bije od obu panów z ekranu jest niesamowita. Tak naprawdę Lakers: Dynastia zwycięzców wybitnym aktorstwem stoi. Bo o ile niezłe role mało doświadczonych aktorów mogą sprawiać, że chcemy bić brawo, tak doskonałe kreacje takich wyjadaczy, jak John C. Reilly, Jason Clarke, Tracy Letts, Adrien Brody, Sally Field czy nawet Jasona Segel, nikogo nie winny dziwić.

Lakers: Dynastia zwycięzców to produkcja, która sprawdza się na każdym możliwym froncie. To nie tylko kapitalny dramat sportowy wywołujący pełną gammę emocji, ale również złożony dramat rodzinny, w którym relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami są zarysowane w sposób niezwykle szczegółowo. To także seria oferują sporo humoru, ale takiego nieco bardziej subtelnego, aniżeli slapstickowego, co raczej nikogo nie powinno dziwić.

Lakers: Dynastia zwycięzców (2022) - Sean Weber-Small

Tak, więc czy Lakers: Dynastia zwycięzców posiada jakieś wady? Pomimo wielu walorów historycznych - jest wiele świetnych momentów, jak chociażby anegdotyczna historia dotycząca wyboru obuwia przez "Magica" Johnsona, który w 1979 roku zdecydował się na firmę Converse zamiast małej, raczkującej firemki znanej, jako Nike - można przyczepić się, do niektórych wydarzeń czy przedstawiania postaci. Zresztą Jerry West bardzo mocno krytykował sposób w jaki przestawiono jego osobę w serialu McKaya.

Lakers: Dynastia zwycięzców to absolutny "must see" każdego fana koszyków, ale również fana dobrego serialu. Produkcja HBO posiada wszystko, aby stać się klasykiem i wielka chwała, ze zdecydowano się zamówić 2. sezon tego pasjonującego projektu, który został stworzony z pasji i potrzeby serca.