Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Jeśli ktoś przeczyta jedynie opis filmu, zanim włączy "play", wówczas można się spodziewać wszystkiego i w sumie — niczego również. Kiedy pojawia się hasło "BDSM" od razu wszyscy myślą o stosunkowo mocnym kinie, który nie każdemu przypadnie zapewne do gustu. Film jest ciekawym obrazem, ponieważ porusza kilka problemów oraz jednocześnie staje się całkiem dobrą komedią. Czy trudno jest się kryć ze swoimi upodobaniami? Dlaczego takie osoby muszą czuć się wykluczone?

Historia opowiada o Ji-woo Jeong oraz Ji-hoo Jeong. To opowieść o zbliżeniu — jednak niekoniecznie fizycznym, na co mogłyby wskazywać pierwsze skojarzenia po zwiastunie oraz opisach filmu. Twórcy skupiają się raczej na zbliżeniu emocjonalnym oraz walce z demonami przeszłości, jakie pojawiają się w życiu Ji-hoo Jeong po nieudanym związku z niewłaściwą dziewczyną. Ji-woo Jeong jest osobą, która otwiera go na nowy związek oraz akceptuje jego preferencje łóżkowe.

Każdy posiada własne zachcianki. Przejawia się to w wielu aspektach życia. Każdy lubi inne smaki przyrządzonych potraw. W przypadku filmów wszyscy mają ulubiony gatunek, który uwielbiają oglądać. Można tak wymieniać bardzo długo, aż w końcu dojdzie się do łóżka. W tych kwestiach również wszyscy mają swoje wyobrażenia, oczekiwania oraz żądze. Jeśli nie zostają one zaspokojone, wówczas dochodzi do wewnętrznego konfliktu, a ten finalnie może prowadzić nawet do rozbicia związku od środka.

Wspomniano już wcześniej o komizmie, który kryje się pod wieloma scenami. To bardzo zaskakujące, ponieważ faktycznie po przeczytaniu opisów ma się wrażenie, że będzie to poważne, a nawet mocne kino. Tymczasem obraz jest bardzo lekki. Twórcy w ciekawy sposób dokonują przedstawienia omawianych problemów. Dotyczy to jednakowo kwestii ich wprowadzenia, realizacji oraz samego rozwiązania problemu. Dzięki temu nawet nie wiesz kiedy mija cały seans. Przez sposób realizacji jest bardzo wciągający.

Film porusza problem wykluczenia osób, które mają różne upodobania. W tym przypadku główny bohater boi się swoich "zboczeń". Obawia się tego, że żadna dziewczyna nie zaakceptuje jego słabości łóżkowych oraz nie będzie się godziła na rozrywki, jakich oczekuje. Jednak nie musi szukać daleko, bo tak się składa, że udaje mu się ją znaleźć już w pracy — a dokładniej nawet we własnym zespole. Okazuje się, że bardzo często prawdziwe szczęście ma się bardzo blisko siebie.

Wbrew temu, czego można spodziewać się po przeczytanych opisach, film jest bardzo ciekawy i godny polecenia. To pretekst do tego, aby otworzyć się na trudną dyskusję i zrobić to w lekki sposób — bo komicznych scen jest naprawdę bardzo dużo. W całym obrazie ciekawie wypada również gra aktorska i scenografia, która jest dopracowana w szczegółach.