Chip 'n' Dale: Rescue Rangers, czyli najnowsza propozycja Walta Disneya to produkcja, która dla dzisiejszego pokolenia może być tym samym, czym był film Kto wrobił królika Rogera? w reżyserii Roberta Zemeckisa. Podobnie, jak kultowe dzieło z 1988 roku, Chip 'n' Dale: Rescue Rangers także jest hybrydą łączącą film aktorski z animacją. Jest jednak ważny element różniący oba te tytuły, ale o tym później.

Jak wskazuje tytuł filmu głównymi bohaterami są Chip i Dale, gwiazdy niegdyś popularnego serialu animowanego Drużyna RR. Niestety wskutek złych decyzji jednego z nich serial zostaje skasowany, a ich przyjaźń zakończona. Trzydzieści lat po tych wydarzeniach Chip i Dale ponownie muszą połączyć siły, kiedy ich przyjaciel z obsady serialu Jack Rockfor zostaje uprowadzony.

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers to prawdziwa meta uczta dla wszystkich fanów kochających wyłapywać różnego rodzaju nawiązania należące do popkulturowego kociołka. W produkcji Walta Disneya zadanie wydaje się być ułatwione, ponieważ konstrukcja fabularna całego filmu polega na tym, że animowane postaci żyją normalnie wśród ludzi i są zwykłymi członkami społeczności. Nasi głównie bohaterowie opowieści, czyli Chip i Dale to w stu procentach postacie świadome i rozumiejące otaczający ich świat, wchodzące w interakcje z ludźmi. Zresztą nie jest to w dzisiejszych czasach koncept świeży i nowy - Kto wrobił królika Rogera? czy Kosmiczny mecz to chyba najbardziej znane przykłady wykorzystania tego pomysłu.

To co jednak wyróżnia film Chip 'n' Dale: Rescue Rangers od innych to fakt, że tym razem twórcy w swojej filmowej hybrydzie zdecydowali się na połączenie różnych technik animacji. Wypadło to bardzo dobrze, ale nie perfekcyjnie, ponieważ jest jeden element, który może lekko uwierać. Otóż postacie animowanego wygenerowane komputerowo wyglądają świetnie, postacie tworzone w stylu mapetów wyglądają świetnie, postacie tworzone w technie animacji poklatkowej wyglądają świetnie, dlaczego więc tego samego nie można napisać o postaciach rysowanych? Pod tym względem film wypada nie najlepiej i myślę, że można by to jeszcze nieco bardziej dopracować.

Mimo wszystko wielkie brawa należą się dla operatora filmu Larry'ego Fonga oraz speców od efektów specjalnych. Udało się stworzyć w pełni zintegrowany świat ludzi oraz animowanych postaci, w którym zdarzają się sytuacje, że przestajemy zastanawiać się nad tym, co oglądamy. Film sobie po prostu płynie, a my jesteśmy w środku tej opowieści i jesteśmy kupieni konstrukcją tego meta świata.

"Drużyna RR" jest naszpikowana różnego rodzaju odniesienia i nawiązaniami. Film często korzysta z tych elementów w sposób humorystyczny oraz puszcza oczko do fanów. To co zaskoczyło mnie bardzo mocno to fakt, że Walt Disney nie poprzestał na wrzuceniu do tego świata marek, do których sam posiada prawa. W filmie znajdziemy wiele kontentu, który jest w posiadaniu innych wytwórni - nie chce Wam spoilerować, ponieważ ten film to także zabawa dla widza polegająca na wyłapywaniu różnego rodzaju easter eggów i nie tylko, ale na ekranie nie zabraknie produkcji Warner Bros., Universala czy Paramountu.

Na koniec chciałem pochwalić scenarzystów filmu. Co prawda intryga jest bardzo prosta, jednak poszczególne detale sprawiają, że ta historia najzwyczajniej w świecie wciąga. Jasne, że Chip 'n' Dale: Rescue Rangers posiada bolączki współczesnego Hollywoodu - często korzysta z nowoczesnych klisz kinowych, a końcówka popada w lekki sentymentalizm, wszak to właśnie Chip i Dale są tutaj najważniejsi. Mimo wszystko film ofertuje świetną przygodę z bohaterami, których można polubić, dużo śmiechu i zabawy, a także przemyca sporo rzeczy, które można by określić, jako niestosowne w kinie dziecięcym. Reżyser Akiva Schaffer zdecydowanie jest fanem twórczości Davida Cronenberga i jego body-horrorów.

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers to zaskakująco udany meta film i zdecydowanie lepsza produkcja niż mogłem zakładać. Pewnie ciężko obronić tezę, że ten film będzie dla dzisiejszego pokolenia nowym królikiem Rogerem, ale prawda jest taka, że lepiej oglądać dobre filmy niż złe, a nowy Chip i Dale są bohaterami filmowego przedstawiciela tej pierwszej grupy.