Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Thriller stylizowany na kino noir, który niestety nie oferuje za wiele. I tylko tych aktorów szkoda. 4

Prezent od losu to jedna z nowości Netflixa w gwiazdorskiej obsadzie, która niestety dołączy do listy przeciętniaków stworzonych przez amerykańskiego giganta streamingowego.

Prezent od losu (2022) - Jason Segel, Jesse Plemons

Miliarder wraz ze swoją żoną przybywają do posiadłości na odludziu, gdzie zamierzają oderwać się od miejskiej codzienności - spędzić miło czas, nacieszyć się sobą, odpocząć od otaczającej ich rzeczywistości. Niestety dojeżdżają do domu w momencie, w którym jest on okradany przez złodzieja. Mężczyzna bierze, więc małżeństwo na swoich zakładników.

Charlie McDowell to utalentowany filmowiec, którego pełnometrażowym filmem był doceniony komediodramat Czworo do pary próbujący zagłębić się w małżeńskie relacje pary przeżywającej kryzys. Prezent od losu, czyli jego najnowsze dzieło także ma elementy próbujące podejmować tego typu wątki, jednak robi to w sposób zdecydowanie bardziej błahy i mniej przenikliwy. Rozmowy pomiędzy bohaterami nie są tak interesujące, nie wywołują emocji i refleksji. Tym razem Charlie McDowell serwuje nam raczej banały.

Prezent od losu (2022) - Jason Segel, Lily Collins (I), Jesse Plemons

Wszystko to zostało ustylizowane na thriller noir, który próbuje także przemycić komentarz społeczny - włamywacz zauważa, że miliarder ma wszystko, a on nie ma nic. Ten drugi natomiast uważa, że bycie bogaczem nie jest wcale takie super. Niestety wszystko - podobnie, jak sygnalizowanie relacji pomiędzy postaciami - trąci banałem, jest proste. To raczej nieciekawy filmowy rachunek sumienia, aniżeli poważna analiza psychologiczna bohaterów.

Pod względem trzymania napięcia i suspensu Prezent od losu nie oferuje w zasadzie nic. Nie czuć w tym żadnej wagi, los bohaterów wydaje się być obojętny. Podobnie zresztą, jak motywy, które kierowały włamywacza do podjęcia próby włamania. Sam finał też wydaje się być niezbyt przemyślany, tak, jakby brakło już pary na wymyślenie czegoś świeżego. Ostatecznie dostajemy rozciągnięty, pozbawiony napięcia film.

Prezent od losu (2022) - Jason Segel, Lily Collins (I), Jesse Plemons

Prezent od losu nie wygląda źle pod względem technicznym. Pięknie sfotografowana lokalizacja, w której przyszło pracować ekipie może robić wrażenie. Całość ma również bardzo fajny klimat, który obiecuje wiele - czuć w tym inspiracje klasykami, takimi, jak chociażby hitchcockowskie thrillery. Niestety za formą i aktorami, jak równy z równym nie podąża scenariusz. Nudna i banalna historyjka, o której niedługo po seansie zapomnicie.