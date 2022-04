Sympatyczne postacie, ciekawy setting i przyjemni aktorzy powinni Wam umilić czas spędzony przed ekranem. 6

Wyprawa na Marsa to jedna z najnowszych oryginalnych propozycji HBO Max, która jest dostępna w ofercie platformy streamingowej. Widzów do obejrzenia filmu mają zachęcić gorące aktorskie nazwiska młodszego pokolenia - Cole Sprouse doskonale znany fanom serialu Riverdale, Lana Condor, czyli gwiazda netfliksowej serii "Do wszystkich chłopców" oraz Mason Gooding, który występuje w produkcji serialowej Love, Victor, a także był członkiem obsady aktorskiej nowego Krzyku.

Akcja filmu w reżyserii Christophera Winterbauera, dla którego jest to dopiero drugi pełnometrażowy projekt, została osadzona w niedalekiej przyszłości, kiedy to ludzkości udało się skolonizować Marsa. Niestety dla głównego bohatera historii, czyli Walta granego przez Cole'a Sprouse'a, marzącego o locie na Czerwoną Planetę, tylko nielicznym udaje się zamieszkać na marsjańskiej kolonii. Poznanie pięknej dziewczyny na dzień przed jej wylotem w kosmos, tylko potęguję chęć podróży na Marsa u Walta. W tym celu przypadkowa znajomość z bogatą Sophie może mu pomóc w odbyciu największej przygody w życiu.

Pod względem fabularnym Wyprawa na Marsa nie ma absolutnie nic świeżego do zaoferowania. To cały czas ta sama miłosna historia, którą mogliśmy widzieć w wielu innych współczesnych produkcjach należących do gatunki komedii romantycznej. Film Christophera Winterbauera od pierwszych do ostatnich minut bazuje na znanym schemacie. To co sprawia, że Wyprawa na Marsa potrafi utrzymać nas przy ekranie do samego końca, to naprawdę pomysłowy setting, który dodatkowo fajnie trafia w obecne czasy, kiedy coraz więcej mówi się o eksploracji kosmosu i postawieniu przez człowieka stopy na Marsie.

I chociaż doceniam, że twórcy filmu w ten sposób zaserwowali nam lekki powiew świeżości w gatunku, to i tak można czuć lekkie rozczarowanie z racji niewykorzystanego potencjału. Przez swoją sztampowość historii, Wyprawa na Marsa mogłaby rozgrywać się w każdym innym miejscu - niekoniecznie w kosmicznym promie czy na innej planecie. W zasadzie tylko raz - ale też nie do końca udało się wycisnąć cały sok z tej cytryny - Winterbauer spróbował zaryzykować i przedstawić nam kosmiczny spacer.

W tego typu filmach ważnym elementem jest obsada aktorska, która lichość scenariusza musi nadrobić swoją charyzmą i ekranową chemią. Duet Cole Sprouse - Lana Condor ma to coś, ich budującą się relację oglądamy z zainteresowaniem i przyjemnością. Można wyczuć, że bohaterowie pomimo różnic są sobie bliscy i coraz lepiej się rozumieją. Udaje im się połączyć kilka znaczących elementów, takich jak poczucie humoru, urok osobisty i nadanie całej relacji odpowiednich emocji.

Wyprawa na Marsa może i wydaje się być nie do końca wykorzystanym potencjałem, jednak finalnie jest to coś świeżego w gatunku. Sympatyczne postacie, ciekawy setting i przyjemni aktorzy powinni Wam umilić czas spędzony przed ekranem.