Obecna ekranizacja nie dyskontuje twórczych (o ile takie były) zalet gatunku, lecz raczej je uzupełnia pod względem warsztatowym 6

W kościołach całej Europy dochodzi do serii dziwnych tragedii. Wszystkie one kończą się gwałtowną śmiercią duchownych. Jest rok 1956, symboliczny choćby dla Węgier. Tymczasem tu w tle narodowej rewolty następuje tajemniczy zgon anonimowego księdza. Następnie fala rozlewa się na Rumunię, Francję i inne kraje Starego Kontynentu. Niepodobna znaleźć wspólny mianownik wszystkich tych śmierci. Stolica Apostolska usiłuje rozwiązać tajemnicę we własnym zakresie. Któż lepiej do takiej misji się nadaje jak nie siostra Irene, która już w pierwszej części niniejszego dyptyku okiełznała źródło spustoszeń szerzonych w łonie kościoła? Lochy Watykanu skrywają mroczną tajemnicę. Za jej odkrycie zabierze się wspomniana siostra Irene, ale również dwie podopieczne klasztoru, w tym ostentacyjnie zbuntowana przeciw duchownej hierarchii Debra, która w kościelnych murach znalazła się poniekąd wbrew własnej woli.

Zakonnica II (2023) - Jonas Bloquet

Woda święcona widowiskowo kipi w chrzcielnicy. To znak, że zaraz wydarzy się coś nieoczekiwanego. Gdy ciecz dojdzie do stanu wrzenia, kolejny ksiądz spektakularnie wyparuje w niebyt. Wszystkie ofiary, jak się okazuje w toku poszukiwań siostry Irene, łączą tajemnicze medaliki. Całość zagadki spaja również mglisty nawias postaci sportretowanej za życia – średniowiecznej męczennicy Łucji, której tajemne siły ongiś wyłupiły oczy. Irene i Debra szukają po omacku, a każda z otwartych przez nie komnat kościelnych skrywa tylko fragment zawoalowanej zagadki. We wszystkich zakamarkach spodziewać się za to można złowróżbnego echa, zdeformowanego truchła, niespodziewanych iluminacji oraz refleksów. Niesprecyzowaną rolę w cyklu następstw ma młodociany, pracujący w internacie dla nowicjuszek – Maurice, który, co symptomatyczne, zazwyczaj często bywa skojarzony z kluczowymi zdarzeniami tej historii.

Zakonnica II jest oczywiście rozwinięciem swojej kasowo docenionej poprzedniczki sprzed pięciu lat. Obecna ekranizacja nie dyskontuje twórczych (o ile takie były) zalet gatunku, lecz raczej je uzupełnia pod względem warsztatowym. A tych, gdyby je znaleźć, można się dopatrzeć w detalach operatorskich. Oto zamglona postać kroczy planem ku jednej ze struchlałych bohaterek. Pierwotnie zamazany obraz nie przypomina żadnej konkretnej istoty. Może być nią na przykład choćby i struś, lecz równie dobrze człowiek. W miarę zbliżania enigmatyczny stwór powoli krystalizuje swoje kontury, by ostatecznie przybrać formę najmniej oczekiwaną, choć już kompletnie wyrazistą. Film Michaela Chavesa nie rości sobie praw do kreacji nowych prawideł w starym przecież stylu kina grozy. Zakonnica II jest produkcją solidnie wykonaną, w której ci, którzy sobie tego życzą powinni zostać kompetentnie oraz intensywnie postraszeni.

Zakonnica II (2023) - Storm Reid

„Skoro moi synowie idą na wojnę, moja córka może iść do zakonu” – tłumaczy druhnie z nowicjatu swój klasztorny akces do tej instytucji Debra. W ten sposób ojciec dziewczynki miał apodyktycznie zadecydować o losie córki. Debra ostentacyjnie pali papierosa w zakrystii, demonstrując tym samym, w jakiej pogardzie ma ojcowską wolę. Dziewczynka nie jest przekonana do swojej mistycznej i humanistycznej misji. Ale przygody, jakie per procura zafundował Debrze tata, wydadzą jej się w ostateczności warte ewangelicznego poświęcenia.