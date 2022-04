Znalazłam w tej produkcji kilka pozytywów. Plusy nie są wszakże w stanie przesłonić wielkich minusów 4

Polsko-węgierski melodramat sportowy? Brzmi tak egzotycznie, że postanowiłam obejrzeć film Piotra Fiedziukiewicza, gdy tylko pojawił się w serwisie Netflix. Nie miałam zbyt wygórowanych oczekiwań, więc nawet znalazłam w tej produkcji kilka pozytywów. Plusy nie są wszakże w stanie przesłonić wielkich minusów…

Twórcy postawili na kontrasty, zderzając ze sobą (mało oryginalnie) „dwa światy”. Shu (Selina Lo) to ambitna i pracowita chińska pianistka, której celem jest wygranie konkursu chopinowskiego. Cechuje ją przede wszystkim pokora – tak potrzebna w wymagającym zawodzie muzyka. Maks (Józef Pawłowski) to zadufany w sobie polski snowboardzista odnoszący niezliczone sukcesy, przy czym zdecydowanie brakuje mu zdrowego rozsądku. Ta para spotyka się w telewizyjnym show, gdzie Maks daje się podpuścić przez prowadzącego (Andrzej Grabowski) i zgadza się podjąć ryzykowną próbę bicia rekordu. Oczywiście nie może się to skończyć dobrze i wygląda na to, że poważna kontuzja przekreśla jego marzenia o udziale w igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Rzecz jasna młodzieniec się nie poddaje i walczy o swoją karierę.

Zawiodą się ci, którzy liczą na płomienny romans między Shu i Maksem. Pomiędzy nimi nie ma absolutnie żadnej chemii, widać co najwyżej sympatię, a przede wszystkim dystans. Znacznie ciekawsze są relacje snowboardzisty z rodzicami – nie najgorzej zarysowany jest zadawniony konflikt z ojcem (Mirosław Baka), poza tym uroczo przedstawiono bezwarunkową matczyną miłość, chociaż Małgorzata Kożuchowska niestety bardziej przypomina niewyemancypowaną wersję Natalii Boskiej z Rodzinki.pl niż charakterną góralkę. Każdy aktor wypada jednak w tej produkcji lepiej niż Sebastian Fabijański wcielający się w rolę odwiecznego rywala głównego bohatera. A ponieważ jest to jeden z ciekawszych aktorów swojego pokolenia, ta wpadka jest dla mnie szczególnie przykra.

Pierwsza połowa filmu jest bardzo kiepska. Przewidywalna fabuła to najmniejszy problem. Narrację poprowadzono chaotycznie, postaciom brak wiarygodności (najbardziej Tony’emu [Fabijański] – i to do samego końca), a dialogi (w które od czasu do czasu wpleciono… chińskie mądrości) szeleszczą papierem. Niektórym scenom brakuje logiki, z kolei wątek węgierski powstał chyba tylko po to, by w tej koprodukcji pograli sobie także Madziarowie. Oprócz muzyki poważnej (która znalazła się w Wygrać marzenia z uwagi na postać Shu) ścieżka dźwiękowa zwyczajnie męczy i irytuje.

W drugiej części filmu jest nieco lepiej – akcja się rozkręca, poza tym dowiadujemy się więcej o Maksie i jego rodzinie, dzięki czemu możemy troszkę bardziej zrozumieć bohaterów, a co wrażliwsi widzowie z pewnością się wzruszą. Oprócz tego najmilszą niespodzianką jest krótki występ Olafa Lubaszenki, który zagrał prezesa związku. Naprawdę dobrze widzieć go w formie.

Mimo wielu potknięć mógłby to być film do bólu schematyczny, ale dający się zapamiętać jako próba wykreowania studium walki o realizację życiowych marzeń. Niestety, twórcy postanowili wpleść do fabuły wątki komediowe. A to na góralskim weselu pojawia się Piotr Żyła, to znowu Andrzej Grabowski podrabia Kubę Wojewódzkiego… Najgorszym elementem humorystycznym są chyba zaloty trzech góralskich dziewuch (Katarzyna Chojnacka, Agata Załęcka, Katarzyna Pachelska) do Maksa. Każda ma inny pomysł na życie, za to imiona mają tak podobne (Maryna, Malina, Malwina), że mylą się nawet podrywanemu. Trudno natomiast stwierdzić, czy nazwanie sympatycznej Chinki Shu Ya (brzmi to jak polskie słowo „szuja”) było zamierzone, czy po prostu nikt sobie tego głośno nie wymówił przed realizacją scenariusza.

Podsumowując, film nie przekonuje, że każdy da radę wygrać marzenia, można za to bezpowrotnie stracić ponad dwie godziny na oglądanie bajeczki o chłopaku, któremu lekarz nie daje cienia szansy na wyczynowe uprawianie sportu, ale ten i tak wybiera się na olimpiadę. Dobrze, że przynajmniej Józef Pawłowski nie dał plamy. Życzę mu udziału w lepszych filmach, bo faktycznie na to zasługuje.