Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Naukowczyni po zawodzie wraca w Tatry. Brat planuje sprzedaż rodzinnej ziemi i wynajmuje czarującego nieznajomego, by ją przekonał. Plan komplikują uczucia, humor i górski klimat. 6

Poskromienie złośnicy to polska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Annę Wieczur-Bluszcz. Film opowiada historię młodej naukowczyni, która po zawodzie miłosnym wraca w rodzinne strony na Podhale. Chce uciec od problemów i zacząć wszystko od nowa, ale szybko okazuje się, że jej brat ma wobec niej konkretne plany — chce, aby sprzedała rodzinną ziemię. W tym celu wynajmuje mężczyznę, który ma zdobyć zaufanie bohaterki i przekonać ją do transakcji. Oczywiście plan nie przebiega tak, jak zakładano, a między bohaterami rodzi się uczucie.

Film wykorzystuje typowe schematy komedii romantycznej: wyraźnie przeciwstawione charaktery, malownicze plenery, lekkie dialogi i przewidywalną drogę od niechęci do zakochania. To kino lekkie, łatwe i nieskomplikowane, nastawione przede wszystkim na rozrywkę i przyjemne spędzenie czasu. Miłym elementem jest wykorzystanie górskiego klimatu — krajobrazy tworzą przyjazne tło i dodają filmowi uroku.

Słabszą stroną produkcji jest jednak przewidywalność i brak świeżości. Fabuła rozwija się dokładnie tak, jak można się tego spodziewać od pierwszych minut, a bohaterom momentami brakuje wyrazistości. Humor bywa dość prosty, a niektóre sceny sprawiają wrażenie zbyt sztucznych lub przerysowanych. Film raczej nie zaskakuje i nie próbuje wyjść poza dobrze znany schemat gatunkowy.

Podsumowując, Poskromienie złośnicy to propozycja dla widzów, którzy lubią lekkie, przewidywalne komedie romantyczne i chcą spędzić spokojny wieczór przy niezobowiązującym filmie. Nie jest to produkcja wybitna ani szczególnie oryginalna, ale może dostarczyć odrobiny ciepła i relaksu, zwłaszcza jeśli nie oczekuje się od niej niczego więcej niż prostej historii o miłości.