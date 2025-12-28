Naukowczyni po zawodzie wraca w Tatry. Brat planuje sprzedaż rodzinnej ziemi i wynajmuje czarującego nieznajomego, by ją przekonał. Plan komplikują uczucia, humor i górski klimat. 6
Poskromienie złośnicy to polska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Annę Wieczur-Bluszcz. Film opowiada historię młodej naukowczyni, która po zawodzie miłosnym wraca w rodzinne strony na Podhale. Chce uciec od problemów i zacząć wszystko od nowa, ale szybko okazuje się, że jej brat ma wobec niej konkretne plany — chce, aby sprzedała rodzinną ziemię. W tym celu wynajmuje mężczyznę, który ma zdobyć zaufanie bohaterki i przekonać ją do transakcji. Oczywiście plan nie przebiega tak, jak zakładano, a między bohaterami rodzi się uczucie.
Film wykorzystuje typowe schematy komedii romantycznej: wyraźnie przeciwstawione charaktery, malownicze plenery, lekkie dialogi i przewidywalną drogę od niechęci do zakochania. To kino lekkie, łatwe i nieskomplikowane, nastawione przede wszystkim na rozrywkę i przyjemne spędzenie czasu. Miłym elementem jest wykorzystanie górskiego klimatu — krajobrazy tworzą przyjazne tło i dodają filmowi uroku.
Słabszą stroną produkcji jest jednak przewidywalność i brak świeżości. Fabuła rozwija się dokładnie tak, jak można się tego spodziewać od pierwszych minut, a bohaterom momentami brakuje wyrazistości. Humor bywa dość prosty, a niektóre sceny sprawiają wrażenie zbyt sztucznych lub przerysowanych. Film raczej nie zaskakuje i nie próbuje wyjść poza dobrze znany schemat gatunkowy.
Podsumowując, Poskromienie złośnicy to propozycja dla widzów, którzy lubią lekkie, przewidywalne komedie romantyczne i chcą spędzić spokojny wieczór przy niezobowiązującym filmie. Nie jest to produkcja wybitna ani szczególnie oryginalna, ale może dostarczyć odrobiny ciepła i relaksu, zwłaszcza jeśli nie oczekuje się od niej niczego więcej niż prostej historii o miłości.
Kiepski film, nudny, przewidywalny, schematyczny, powielający przeróżne stereotypy… Jedynym plusem jest dla mnie obecność Doroty Landowskiej, którą mogę oglądać zawsze i wszędzie.