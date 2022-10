„Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie” to mimo pretensjonalnego tytułu i dość przewidywalnej fabuły film godny uwagi 7

Ani FaNelli właśnie przymierza suknię ślubną. Wkrótce odbędzie się szeroko komentowane w śmietance towarzyskiej Nowego Yorku wesele. Ani ma prestiżową pracę w renomowanym wydawnictwie, jej przyszły mąż zyskał jeszcze wyższą pozycję zawodową. Oboje wydają się być szczęśliwi. Do Ani zgłasza się jednak reżyser filmów dokumentalnych, który chce zrealizować przedsięwzięcie, w jakim kobieta mimowolnie brała udział przed laty. W czasach szkolnych w jej szkole doszło do strzelaniny. Napastnikiem był chłopak Ani, który w ten sposób mścił się za gwałt, jakiego dokonano właśnie na niej. Dziewczyna, by nie dopuścić wówczas do większego rozlewu krwi sama śmiertelnie obezwładniła strzelającego. Nie musiała tego robić, chłopak dokonywał egzekucji na jej prześladowcach. Ani została więc ukarana przez los podwójnie: jako ofiara oraz sprawca.

„Nie chcę mu współczuć, łatwiej jest nienawidzić” - taka deklaracja wymknie się po latach Ani na widok jednego ze swoich oprawców. Ten przeżył szkolną masakrę, jednak jeździ na wózku inwalidzkim. W odbiorze społecznym uchodzi wręcz za bohatera, bo nikt poza Ani nie wie o jego niechlubnej roli podczas gwałtu. Dlatego mężczyzna może pełnić rolę dyżurnego autorytetu, choć nim de facto nie jest. ”Dlaczego nie wniosłaś oskarżeń?” - pyta ktoś zaufany. Ani odpowiada: „Uznałem, że nie byli tego warci.” To jednak sprawy nie zamyka. Demony nadal spędzają sen z oczu kobiety.

„Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie” to mimo pretensjonalnego tytułu i dość przewidywalnej fabuły film godny uwagi. Ani przeszła życiową metamorfozę. Z bezwolnej ofiary przeistoczyła się w kogoś znającego swoją wartość. Zyskała pozycję zawodową i towarzyską. Ma wszelkie powody, by mroki przeszłości zasunąć szczelną kotarą milczenia. A jednak splendor chwilowych powodzeń nie pozwala jej na rozstanie się z bolesną przeszłością. Od swojej przełożonej w prestiżowym dodatku do New York Timesa Ani dostaje propozycję, która te neurozy przywoła: „Napisz to tak, jakby nikt tego nie miał przeczytać, Tak się tworzy wartościowe treści”. Oczywiście chodzi o spisanie relacji sprzed lat, tej, która nie ujrzała nigdy światła dziennego. Dla Ani to klucz do rozpędzenia swojej i tak już dobrze rokującej kariery. Taki artykuł będzie kijem w mrowisko świata kultury, bohemy, mediów. Ale zabieg ten obarczony jest także innym ryzykiem. Wprawdzie kobieta zrzuci z siebie balast wieloletniego milczenia, ale też uczyni z niego tajemnicę publiczną. Taką, jaką skrzętnie ukrywała bardzo długo.

Mike Barker, reżyser filmu „Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie”, dokonał trafnego wyboru obsadzając w roli tytułowej Milę Kunis. Aktorka energicznie szarpnęła za lejce powierzonej kreacji. Znerwicowana a jednocześnie pełna autoironii postać dosadnie skrystalizowała się w jej osobie. „Ostatnie 9 miesięcy mojej kariery to obsługiwanie fiuta.” – samokrytycznie wspomni out off the record Ani. Faktycznie, dziennikarka zanim napisze felieton, który stanie się dlań wizytówką w nowojorskiej socjecie doby „mee too”, będzie publikowała dość ekstrawaganckie obyczajowo teksty. Wreszcie przyjdzie czas na coming out. Redaktorka naczelna nalega: „Panno, czekam na coś puszczalskiego.” Ani szykuje tykającą bombę, ale o swojej przełożonej nie ma osobiście dobrego zdania. „Przestała być damą dwudziestu tenisistów temu.” - syknie złośliwie za jej plecami. Teraz musi rozstrzygnąć: czy sama chce pozostać damą o nieposzlakowanej reputacji, czy zamierza zrzucić z siebie wieloletnie jarzmo.