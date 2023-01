Dobrym złodziejem można być w każdym wieku 7

Netflix przepełniony jest przeróżnymi serialami i filmami, aż ciężko odnaleźć ten, z którym warto spędzić swój czas. Nawet miłośnicy polskich produkcji mogą przebierać i wybierać w ogromie propozycji. Ostatnio uwagę szczególnie może przykuć stosunkowo świeży kąsek, czyli Gang zielonej rękawiczki, którego akcja rozgrywa się w domu starców. Czy to może się udać?

Złodziejem można być w każdym wieku. Udowadniają to Kinga, Alicja i Zuza - główne bohaterki serialu. Gdyby nie drobna wpadka, mogłyby nierozpoznane kontynuować swoją przestępczą działalność. Ryzyko ujawnienia ich tożsamości sprawia, że muszą ukryć się na jakiś czas. W tym celu udają się do domu starości, w którym jedna z Pań dotychczas opłacała miejsce. Szybko okazuje się, że nie tak łatwo odwiesić na kołek tytułowe zielone rękawiczki.

Fabularnie serial nie jest żadną niespodzianką. W każdym odcinku przyjaciółki muszą zmierzyć się ze sprawą, która w mniejszym lub większym stopniu powiązana jest z mieszkańcami domu starców lub jego dyrektorką. Łatwo domyślić się, jak potoczą się losy bohaterek i co czeka nas w finałowym odcinku sezonu. Mimo to, produkcję ogląda się przyjemnie, szczególnie jeśli podejdziemy do niej na luzie. Bardzo dobrze sprawdza się jako niezobowiązujące kino.

Wątek główny ma sporo luk, do tego mamy tutaj nagromadzenie różnych mniejszych i większych historii pobocznych. Przesycenie treścią wpływa na serial negatywnie, niektóre wątki są urywane, innym brakuje czasami logiki, jeszcze inne mogłyby się wcale nie pojawić. Scenariusz autorstwa Joanny Hartwig-Skalskiej i Anny Novak-Zemplińskiej nie jest idealny, mimo to zyskuje na ekranie, dzięki odpowiedniemu castingowi.

Twardo stąpająca po ziemi Zuza (Magdalena Kuta), wiecznie młoda duchem Kinga (Małgorzata Potocka) oraz ezoteryczna Alicja (Anna Romantowska), czyli główne bohaterki zestawione zostały na zasadzie przeciwieństw. Każda z bohaterek jest zupełnie inna, dlatego tak dobrze prezentuje się to trio na ekranie. Aktorki wkładają wiele trudu, by realistycznie oddać swoje postacie, nie są one kartonowe. To takie współczesne ciotki, które wiodą podwójne życie, doskonale znając się na swoim fachu. Nie ma tu ani grama sztuczności, bardzo łatwo kupić te postacie i ich historię.

Dobry casting tyczy się również postaci drugoplanowych. Bracia Mroczkowie w roli przygłupawych pomocników-przestępców wypadają rewelacyjnie. Z dystansem podchodzą do bohaterów, odcinając się zupełnie od swojego wizerunku. Ich wątek jest jednym z najzabawniejszych, jednak nie dzięki scenariuszowi a grze bliźniaków. Mirosław Zbrojewicz w roli komendanta Alfreda to kolejny jasny punkt, podobnie jak Karolina Rzepa w roli Gujskiej. Do tego plejada aktorów starszego pokolenia w postaci Olgierda Łukaszewicza, Zdzisława Wardejna, Elżbiety Gaertner, Wojciecha Duryasza, Tomiry Kowalik czy Andrzeja Grabowskiego sprawia, że serial ogląda się z czystą przyjemnością.

Całość utrzymana jest w stylistyce retro. Podczas seansu można poczuć się jak w podróży w czasie do końcówki ubiegłego wieku, choć mamy w serialu również elementy współczesne. Ogromna dbałość o szczegóły, jeśli chodzi o kostiumy i scenografia to zdecydowanie mocny punkt produkcji. Dochodzi do tego fantastyczna ścieżka muzyczna, co tworzy razem spójny obraz. Dzięki temu można spokojnie przymknąć oko na scenariuszowe niedociągnięcia.

Gang zielonej rękawiczki ma swoje wady. Nie oznacza to jednak, że trzeba od razu skreślać ten serial. Postawienie w centrum uwagi bohaterów starszego pokolenia, w których rolach obserwujemy rewelacyjnych aktorów, sprawia, że od serialu bije mnóstwo ciepła. Perypetie mieszkańców domu starców przybliżają nam problemy seniorów, co stanowi istotny walor edukacyjny produkcji. Mimo iż temat momentami potraktowany został po macoszemu, wciąż warto go obejrzeć. To pewien powiew świeżości wśród przeważającej ilości młodych głównych postaci.