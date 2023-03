Film Roberta Wichrowskiego prawdopodobnie chciałby być apoteozą miłości. Bezskutecznie. Czy miałby się z braku laku okazać hymnem ku czci rozwodników? Tego nie wie chyba nawet sam reżyser 5

„Musimy uważać, żeby nie popłynąć” – nieśmiało wyznaje Janek. Nina (Roma Gąsiorowska) chciałaby dokładnie zrozumieć intencje jego słów. Drogi obojga już kiedyś się przecięły. Byli parą, ale na skutek rozmaitych uwarunkowań ułożyli sobie życie osobno. Teraz znowu się spotkali. Nina będzie szefową Jana (Maciej Musiał), zleci mu research dziennikarskiej roboty. Tymczasem jednak znowu coś między nimi zaiskrzyło. Mąż Niny wyleciał do Reykjaviku, chcąc odpocząć od obowiązków domowych. Jan tymczasem jest na miejscu i pozostaje w ścisłym kontakcie z nową przełożoną. Właśnie pojechali nad wodę, by pospacerować wzdłuż jej nurtu. Uwagę o tym, że razem mogliby popłynąć, Jan uściśla przytomnie: „…no, żeby nas rzeka nie zabrała”.

„W sumie oprócz dzieci nie mam nic” – wyznaje kobieta spełniona. Nina nie powinna narzekać na niedosyt życiowy. Kieruje pracą renomowanej redakcji, ma udane dzieci, przystojnego męża. W życie Niny wkradają się jednak wątpliwości. Nic nie jest dla niej jednoznacznie przesądzone. Współpracownicy mogą sobie bez niej jakoś poradzić, dzieci kiedyś dorosną i obejdą się bez kurateli mamy, mąż nie przynosi kwiatów. A Jan? Tak, to jest jedyna pewna kotwica w życiu Niny. Mężczyzna deklaruje swoje zainteresowanie, zabiega o względy, jest obecny w jej życiu. „Będziesz miała tyle seksu, ile zapragniesz” – nieskromnie zapewnia Jan, gdy już Nina mu ulegnie i zdecyduje się postawić swoje stateczne i pełne splendorów życie na głowie. „Masz mnie, tyle że ja też jestem dzieckiem” – uzupełni pierwszą część deklaracji Jan. Nina musi decydować, a wybór do łatwych nie należy.

Dzisiaj śpisz ze mną w reżyserii Roberta Wichrowskiego chciałby pójść szlakiem Love story. Równie banalny scenariusz tego drugiego z filmów predestynował go na świecznik melodramatycznego gatunku. W wypadku polskiej produkcji trywializm bierze górę nad istotą dzieła. Niektóre sekwencje wręcz ocierają się tu o surrealizm. „Czy on aby na pewno będzie chciał mieć dzieci?” – pyta zaniepokojona teściowa, dowiedziawszy się, iż Nina ma kogoś nowego na boku. Jej wciąż aktualny mąż snuje się zboczami gór w Islandii, a wieść o wiarołomstwie żony wyrywa go z letargu. Dzisiaj śpisz ze mną nie ocuci nikogo z takiej okoliczności.

„Przecież nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie” – śpiewa szansonista w tle rozgrywek głównych bohaterów filmu Dzisiaj śpisz ze mną. Tak też wygląda narracja tego teflonowego romansu. Wszystko, co zostało w nim na wstępie nakreślone, musiało się finalnie dopełnić. Od początku było wiadomym, że niedokończony związek przerodzi się w ogniste starcie pożądliwych ciał. Istotnym pozostawało pytanie, jak reżyser wybrnie z pułapki, którą sam na siebie zastawił. Przewidywalne koleiny, jakimi podążał, nawet jemu samemu wydały się nużące, dlatego na finisz swojej produkcji postanowił je sztucznie podrasować.

„Islandczycy są najszczęśliwszym narodem na świecie” – przekonuje ratowniczka, która odbiera Ninę z lotniska w Reykjaviku. Aktualna wciąż żona przybyła tu, by reanimować słaniające się pod ciosami małżeństwo. „Słyszałam, że mają najwięcej rozwodów” – powątpiewa w zapewnienia przewodniczki Nina. „Może właśnie dlatego” – brzmi nieoczekiwana odpowiedź. Film Roberta Wichrowskiego prawdopodobnie chciałby być apoteozą miłości. Bezskutecznie. Czy miałby się z braku laku okazać hymnem ku czci rozwodników? Tego nie wie chyba nawet sam reżyser.