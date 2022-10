„Ostatnia wieczerza” z prawdą historyczną raczej nic wspólnego mieć nie chce, stąd legenda realiów czasowych jest jej potrzebna tylko jako czynnik uprawdopodabniający 5

W progi peryferyjnego klasztoru wstępuje nowy z zakonników. Brat Marek (Piotr Żurawski) przechodzi przyspieszone kroki wtajemniczenia w liczącym osiem wieków pomniku wciąż żywej tradycji. Stojący na czele klasztoru przeor Andrzej (Olaf Lubaszenko) wraz z podległymi mu komilitonami zapoznają przybysza z tutejszymi zwyczajami, sekretami komnat, liturgią. Marek początkowo zdumiony jest archaizmem formy, jaka zachowała się pod postacią klasztoru w dość przecież modernistycznym świecie, skąd mężczyzna przyszedł. Powoli oswaja się on z coraz bardziej nieoczekiwanymi zwyczajami panującymi wewnątrz reguły zakonnej. Niebawem stanie się świadkiem egzorcyzmów odprawianych nad ciałem spętanej dziewczyny. Wkrótce okazuje się, iż jest ich więcej. Odkrywszy ich seryjne zwłoki, Marek postanawia opuścić mroczne miejsce. Nie dane mu to będzie, gdyż w planach zwierzchników klasztoru po to właśnie został tu ściągnięty, by stanowić osobliwą ofiarę w rachubach zakonników.

„Po śmierci Popiełuszki nie chcą się mieszać w sprawy kościoła.”- stwierdzi któryś z braci. Wydało się bowiem, ze Marek to milicjant tropiący losy znikających dziewcząt. Jest rok 1987. Cztery lata temu esbecy uprowadzili i zamordowali kapelana „Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszkę. Sprawa skończyła się procesem sądowym, w wyniku którego za kratki trafiło kilku porywaczy w mundurach. Ostentacja, z jaką odtąd milicja zabierała się do pacyfikacji kościoła, musiała przybrać zatem bardziej dyskretne formy. Filmowy Marek postanowił zatem spenetrować podejrzany klasztor pod przykrywką zakonnika.

„Ostatnia wieczerza” z prawdą historyczną raczej nic wspólnego mieć nie chce. Stąd legenda realiów czasowych jest jej potrzebna tylko jako czynnik uprawdopodabniający. Film w w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego zapewne równie dobrze mógłby się rozgrywać sto czy dwieście lat temu. Ponieważ jednak nikt z potencjalnych widzów „Ostatniej wieczerzy nie żyje tak długo, współcześni jego odbiorcy żachną się raczej na naturalistyczne wizje proponowane przez reżysera. Gdyby akcję filmu chciano zmieścić w zaprzeszłych, mistycznych, owianych legendą nieweryfikowalnych wiekach, prędzej dałoby się kupić krwawe kadry podrzynanych gardeł, płynących strugą czarnych wymiocin, które skraplają się w plugawe robactwa. A tak z nutą politowania zerkniemy na te okropieństwa rozpostarci w rozkładanym fotelu kina o parametrach 3 D i co najwyżej odłożymy na potem degustację kupionych w bufecie prażynek. Wiemy, że to wszystko i tak na niby, czytając listę nazwisk aktorów, którzy mają za zadanie nas postraszyć, a wyglądają jak Sebastian Stankiewicz czy Lech Dyblik.

„Przybądź panie? Może coś przeoczyliśmy?” - pyta zmieszany przeor. Właśnie zaczęło się misterium. Wspomniany zuch milicji obywatelskiej był tym, na przybycie którego cały klasztor z jego osiemsetletnim dziedzictwem czekał w utęsknieniu. Zwabiony w te mury podstępem funkcjonariusz rzucony został na pożarcie mocom zła. Jego męczeńska śmierć ma przynieść nowy (nie wiadomo, jaki konkretnie) porządek świata. Ale w zapisach wyniesionych ze świętej księgi wystąpił błąd, który stawia pod znakiem zapytania efektowną celebrację. Oczekiwana kumulacja nie następuje. Dlatego przeor dopytuje asystenta o litery zapisu w archaicznym podaniu. Brat Piotr także jest zdezorientowany klapą widowiska. „Miałem być apostołem diabła, a tu taki chuj.” - cedzi rozczarowany przeor. I tylko szkoda autentycznie ciekawego charakteryzatorskiego rozmachu, didaskaliów, akcesoriów, kostiumów, wnętrz. Mogłyby posłużyć ciekawszym projektom filmowym. A tu taki chuj….