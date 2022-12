Święta to cudowny czas, w którym może zdarzyć się wszystko. Z pozoru kłopotliwe pomylenie paczek w firmie kurierskiej, staje się okazją do doświadczenia w wigilijny wieczór czegoś zupełnie nowego. 2

"Bez Kevina nie ma Świąt" - to zdanie można usłyszeć każdego roku, gdy na kalendarzu widnieje już grudzień. Kevin sam w domu należy do klasyki kina świątecznego, jednak nie jest to jedyny film, który "gości" w domach w świątecznym czasie. Filmy świąteczne to zupełnie odrębny gatunek, który co roku przyciąga wiele widzów przed ekrany telewizorów. Co więcej — liczba produkcji, których akcja toczy się podczas świąt Bożego Narodzenia, stale rośnie. Analiza przeprowadzona przez dziennikarza BBC Iana Youngsa na podstawie danych z portalu IMDB wskazuje na to, że w 2021 roku premierę miało ponad 200 świątecznych filmów. To oczywiście pokłosie pandemii, w której także przemysł filmowy stanął w miejscu. Mimo wszystko, tego typu produkcje nadal osiągają szczyty popularności, przez co są coraz chętniej produkowane. Dlaczego filmowe obrazy o podobnych motywach, tematyce, a także estetyce zyskują aż taką popularność? Prawdopodobnie dlatego, że widzowie bardzo identyfikują się z postaciami przedstawionymi w świątecznych produkcjach. Bohaterami w tego typu filmach są nieidealni ludzie, którzy odczuwają jakiś brak. Gdy nadchodzą święta, wydarzenia nagle zmieniają swój bieg, odwracając życie bohaterów o 180 stopni. Może magia filmów świątecznych polega właśnie na tym, że widzowie obserwują na ekranie to, jak wypełnia się świąteczny cud, o którym sami skrycie marzą.

Taki właśnie wigilijny cud dokonuje się w filmie Jeszcze przed świętami reż. Aleksandra Kułakowska, Maciej Prykowski. Film działa na zasadzie polifonii znanej nam już z takich dzieł jak Love actually czy Listy do M.. Główny wątek filmu stanowi historia samotnej matki pracującej w zawodzie kuriera (w tej roli Monika Frajczyk). Pozostałe postacie to: biznesman — buc (Piotr Pacek), dojrzały facet (Łukasz Gawroński) mieszkający z rodzicami (Barbara Jonak i Łukasz Simlat) oraz małżeństwo z długim stażem (Dorota Kolak, Marek Kalita). Postaci w tym filmie jest jeszcze więcej, co sprawia, że widz zostaje uwikłany w strukturę wielowątkową, która może wydawać się trochę przyłaczająca. Każdy bohater musi istnieć też w jakimś konkretnym celu, a tu niestety mam wrażenie, że ta zasada została pogwałcona. Skutkuje to tym, że na ekranie pojawiają się osoby, które praktycznie nie wnoszą nic do dziejących się wydarzeń. Niektóre wątki zostają też potraktowane "po macoszemu". To poświęcenie powodowane jest rozwijaniem dalszej linii fabularnej głównej bohaterki. Brak więc konsekwencji w proporcjach pojawiania się postaci na ekranie. Tym, co przykuło moją uwagę, była nadmierna obecność zupełnie niepotrzebnych retrospekcji. Tłumaczenie widzom "jak krowie na rowie" tego, co działo się kilka godzin wcześniej i co mogą samodzielnie wywnioskować, jest zupełnie niepotrzebne. Film nie musi pokazywać wszystkiego w sposób oczywisty i myślę, że twórcy są tego świadomi, gdyż poniekąd zastosowali tę zasadę w swojej produkcji. Nadal jednak korzystali z takich banalnych rozwiązań, które tylko zajmowały czas ekranowy.

Dużo jeszcze mogłabym o tym filmie napisać, ale wolę te słowa zachować na filmy, które bardziej niż ten na to zasługują. Jeszcze przed świętami bez trudu znajdziecie na Netfliksie (w momencie, gdy piszę ten tekst, zajmuje on pierwsze miejsce w rankingu popularności), natomiast są filmy, które bez nagłaśniania nie osiągną nigdy takiej sławy. Jeśli lubicie lub dla odmóżdżenia potrzebujecie zaserwować sobie taką świąteczną komedyjkę romantyczną, to polecam nie marnować czasu na ten film, a obejrzeć już wcześniej wspomniane przeze mnie Love actually, którym bardzo mocno inspirowany jest dzisiejszy przedmiot mojej krytyki.