Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Nie tylko złodziejami i zbrodniarzami trzeba żyć. Jakby to było bez miłości? 7

Tytuł w pierwszej chwili kojarzy się przede wszystkim z kryminalnym kinem. Tutaj poniekąd się to zgadza, bo faktycznie jest o policjantach. Jednak nie tylko złodziejami i zbrodniarzami trzeba żyć. Jakby to było bez miłości? Tej nie brakuje również tutaj. Główny bohater ma przyjemność prowadzić sprawę z piękna dziewczyną, która zajmuje jego głowę. To również jest źródłem wielu śmiesznych gagów.

W filmie pojawia się stosunkowo specyficzny humor, który czy się chce, czy nie - bawi. Zazwyczaj są to sytuacyjne gagi. Policjant, który wygrywa z oprychem w klatce i zaczyna skandować "La police". To wszystko tworzy bardzo humorystyczny początek, który dla głównego bohatera staje się szansą na wielką karierę. Jednak ten nie do końca jest zadowolony z tej opcji. Dlatego zarząd policji chce zrobić z niego policyjnego bohatera internetu siłą. To również jest źródłem bardzo długiego i śmiesznego wątku ciągnącego się przez cały film.

Ciekawie prezentują się efekty wizualne typowe dla kina kryminalnego. Kiedy bohaterowie próbują rozszyfrować, co się stało na podstawie znalezionych poszlak. Wtedy faktycznie pojawiają się wizualizację i przebłyski, które są interesującym obrazem. Wówczas myśli bohaterów stają się tymczasową rzeczywistością - nawet jeśli ma to wydźwięk tylko i wyłącznie komediowy.

Film porusza również problem spotkania po latach. Zazwyczaj życzymy każdemu dobrze, ale jednak do pewnych znajomości nie do końca chce się wracać. Podobnie jest w przypadku głównych bohaterów, którzy nie mają najlepszych wspomnień o swoich wspólnych chwilach. Jednak wyszło, jak wyszło i muszą faktycznie zdecydować się na wspólne działanie, inaczej mogłoby być zdecydowanie trudniej rozwikłać zagadkę.

W filmie pojawia się kilka wrzutek społeczno - politycznych. Oczywiście nie każdemu się to spodoba - zwłaszcza jeśli dokonano ataku na jego poglądy, ale ten, kto ma dystans do siebie i swoje spojrzenia na świat na pewno będzie się śmiać razem z innymi. Twórcy poruszająca kwestię czarnoskórych we Francji oraz wracają w jednej rozmowie do historii faszyzmu.

Nieobliczalni 2 to film, który jak najbardziej warto obejrzeć. Zobaczysz tutaj wiele dobrego humoru, który na pewno poprawi Twój nastrój i pozwoli dodatkowo na czas seansu zapomnieć o swoich zmartwieniach i rozmysłach. Po prostu będziesz się dobrze bawić.