"Wybieraj albo umieraj" może Was co najwyżej przerazić nudą i nietrafionymi pomysłami. 3

Jeżeli jakimś absolutnym niefartem zostałbyś lub zostałabyś postawiony/a przed podjęciem decyzji "oglądaj lub umieraj" horror Wybieraj albo umieraj, to wybierz śmierć. Netflix serwuje nam kolejnego taśmowego gniota, o którym za chwilę nikt nie będzie pamiętał.

Wybieraj albo umieraj (2022) - Iola Evans

Oczywiście pierwsze zdanie w mojej recenzji to zwykła hiperbola mająca podkreślić, jak złym filmem jest horror Wybieraj albo umieraj w reżyserii Toby'ego Meakinsa. Główną bohaterką filmu jest młoda kobieta, która odpala tajemniczą grę z lat 80., w której jak się okazuje ukryta jest klątwa rozdzierająca rzeczywistość. Od teraz będzie ona musiała podejmować bardzo trudne decyzje, przez które poniesie bardzo poważne konsekwencje. Włącznie z tymi śmiertelnymi!

Wybieraj albo umieraj zdaje się być kolejnym filmem z portfolio Netfliksa, który zamierza szantażować widza nostalgią do lat osiemdziesiątych. Niestety tym razem platforma streamingowa ponosi sromotną porażkę, ponieważ propozycja Toby'ego Meakinsa nie niesie ze sobą absolutnie nic poza tym, że widz otrzymuje informację o jakiejś tam grze powstałej w latach 80. Wybieraj albo umieraj pozbawione jest jakiegokolwiek klimatu grozy, bardziej przypomina tanią produkcję telewizyjną. Oglądając ten twór horroro-podobny nie uświadczymy także napięcia, które powinno charakteryzować tego typu kino. Strach i jego potęgowanie poprzez ekran zdaje się być rzeczą nieznaną twórcy filmu.

Na domiar złego Wybieraj albo umieraj jest filmem strasznie poważnym. Twórca ani przez moment nie chce bawić się formą, ani prezentować nam czegoś nieoczywistego. Nie dosyć, że wszystko wygląda tanio, to jeszcze jest do bólu przewidywalne. Wybieraj albo umieraj wygląda, jak film nakręcony w trakcie jednego weekendu. Historia nie angażuje, a stara się przemycić wątki, które w zamierzeniu powinny to robić. Postacie, które przewijają się co jakiś czas w trakcie tej historyjki - zmarły w tragicznych okolicznościach brat oraz chora matka głównej bohaterki - są tak naprawdę wymuszonymi elementami scenariusza, które mają prawdopodobnie zbudować jakąś więź i sympatię do postaci granej przez Iolę Evans. Niestety efekt jest zupełnie inny.

Wybieraj albo umieraj promowane jest kilkoma głośnymi nazwiskami. Oprócz Asy Butterfielda grającego przyjaciela głównej bohaterki, który pomaga jest rozegrać partię w śmiertelnej grze, na ekranie pojawia się też charakterystyczny Eddie Marsan, a także... Robert Englund. To znaczy w przypadku tego ostatniego mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jego głosem i co ciekawe przedstawia się, jako on sam. Nazwisko odtwórcy Freddy'ego Krugera zapewne będzie wabikiem dla amatorów kina grozy, ale uwierzcie na słowo - nie warto chwytać tej przynęty. Wybieraj albo umieraj może Was co najwyżej przerazić nudą i nietrafionymi pomysłami.