Pamiętam, jak jakiś czas temu przelatując po kanałach polskiej telewizji natrafiłem na jeden z paradokumentów, w którym ginekolog zapładniał swoje pacjentki własnym nasieniem. Uznałem wówczas, że scenarzyści tego typu programów rozrywkowych mają naprawdę wyobraźnię i czekać aż kolejne epizody będą przeskakiwały rekina w sposób iście epicki. Ku mojemu zaskoczeniu kilka dni później platforma streamingowa Netflix wypuściła do sieci zwiastun swojego najnowszego filmu dokumentalnego Nasz ojciec, który opowiadał o podobnym procederze. Różnica polegała na tym, że tym razem mieliśmy do czynienia z faktami, a nie telewizyjną fikcją.

W swoim wstępie nakreśliłem skrawkowo, o czym jest film Nasz ojciec, jednak warto nieco więcej napisać o fabule tego intrygującego dokumentu amerykańskiego giganta streamingowego. Główną bohaterką tej opowieści jest Jacoba Ballard - kobieta, która decyduje się na test DNA. Wyniki ku jej zaskoczeniu wskazują, że posiada liczne rodzeństwo, którego rodzice - podobnie zresztą, jak w jej przypadku - w przeszłości skorzystali z metody sztucznego zapłodnienia w nomenklaturze medycznej określanej, jako inseminacja domaciczna. Wszystkie kobiety, które zdecydowały się na ten zabieg były prowadzone przez tego samego lekarza ginekologa - doktora Donalda Cline'a.

Platforma Netflix przyzwyczaiła już swoich fanów do tworzenia filmów dokumentalnych na bardzo rozrywkową modłę. Ich produkcje tego typu ogląda się zazwyczaj, jak filmy fabularne - tutaj można podać kilka przykładów, jak chociażby nagrodzona Oscarem Ośmiornica, nauczycielka życia, absolutny hit 2022 roku, czyli Oszust z Tindera czy niedawny dokument o Marilyn Monroe - Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania. Podobnie sprawa ma się z najnowszą propozycją platformy Netflix w reżyserii Lucie Jourdan - Nasz ojciec. Film ten spokojnie można by podciągnąć pod gatunek thrillera dokumentalnego, który potrafi wzbudzić wiele emocji - od przerażenia sytuacją przedstawiona w filmie, po najzwyklejsze w świecie obrzydzenie.

I tutaj pojawia się pewien problem z filmem Nasz ojciec. Podobnie, jak wiele innych produkcji dokumentalnych Netflixa, nie do końca wiem, czy jest on godną zaufania propozycją. Podobnie, jak w przypadku chociażby Oszusta z Tindera miałem nieodparte wrażenie, że twórcy chcą bardziej szokować i wzbudzać w widzach skrajne emocje zamiast ich w pewien sposób edukować i informować o rzeczach naprawdę ważnych w kontekście poruszonego tematu. Mało w tym wszystkim rzetelnego śledztwa - nawet, kiedy twórcy ruszają, jakiś temat, który z punktu widzenia całej sprawy mógłby okazać się kluczowy, to jest on nagle porzucany. Brak w tym wszystkim zagłębienia się we wszystkie aspekty, jak chociażby motywacje tytułowego "ojca". A były ku temu sposobności - wątki związane z sektą, wiarą czy wreszcie te, które mogłyby wzbudzić największe kontrowersje, czyli nazistowskie. W Naszym ojcu są one ledwo liźnięte, tak jakby twórcy obawiali się, że pójście zbyt daleko mogłoby im zaszkodzić.

Nasz ojciec sprawdza się dużo lepiej, jako film bawiący się emocjami. Zadaje trudne pytania natury etycznej - z jednej strony mamy człowieka, który zrobił okropne rzeczy, a z drugiej rodzica, którego życie nie było pełne z powodu problemów z bezpłodnością. My, jako widzowie możemy mieć mieszane uczucia, pewnie częściej te o pejoratywnym znaczeniu, jednak finalna ocena całej tej sytuacji - i tutaj powtarzam sytuacji, a nie decyzji podjętej przez lekarza - jest trudna również dla samych ofiar, co zresztą zostaje podkreślone przez jedną z nich. Znienawidzony człowiek daje życie innemu - robi to w sposób haniebny i obrzydliwy, niegodny kogoś kto piastuje funkcję lekarza, czyli kogoś komu powinniśmy móc zaufać w stu procentach.

Nasz ojciec w mojej opinii nie jest dobrym stricte dokumentem - za mało tu konkretów i rzetelnego śledztwa, sprawdza się, jednak jako film. Po prostu, jako film opowiadający przerażającą historię - wzbudzi Was zapewne wiele skrajnych emocji i opowie historię ciężką do uwierzenia - wszak mówimy o sporej grupie rodzeństwa żyjącej promieniu kilkudziesięciu kilometrów.