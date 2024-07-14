"Zmienią się tylko cztery cyferki w kalendarzu" - tonuje nastroje ktoś przytomny. Personel ekskluzywnego hotelu krząta się jednak jak w ukropie, by zapewnić spodziewanym gościom oczekiwane atrakcje podczas sylwestrowej nocy. Dobiega końca rok 1999. Symboliczna data formalnie skutkować będzie zaledwie zmianą tylko czterech cyfr w kalendarzu. Nominalnie jest jednak wyprawą w nieznane. Wszędzie krążą spiskowe teorie o "milenijnej pluskwie", która może zmienić dotychczasowe paradygmaty i przekierować cywilizację na nieznane tory. Pora więc się zabawić, nawet jeśli miałby to być bal na tonącym Titanicu. W alpejskie progi przybywają więc sukcesywnie wszyscy, których na to stać, chcących zamknąć za sobą stare sprawy i otworzyć nowy rozdział własnego życiorysu.

The Palace (2023) - Anton Pampushnyy, Ema Mur, Danylo Kotov, Seimur Stefania, Olga Kent, Marina Strakhova, Alexander Petrov (X), Michelle Shapa

Hotelowy manager ma pełne ręce roboty, bo towarzystwo, jakie zamelduje się w recepcji, do mało wybrednych nie należy. Zjadą się tu między innymi markiza z nadwrażliwym pieskiem, który sika tylko na trawie, jakiej w alpejskich realiach uświadczyć nie sposób. Są też: wyleniały artysta branży porno, wzięty lekarz medycyny naturalnej, leciwy arystokrata Arthur Dallas wraz z młodziutką żoną. Zawitają tu hałaśliwi rosyjscy ochroniarze w towarzystwie szemranego bossa. On sam spróbuje znaleźć w hotelu odpowiedni sejf na fortunę wywiezioną z matuszki Rassiji. Wszystko po to, by pod osłoną balu ułożyć się z odchodzącym ambasadorem swojego kraju, w jakim właśnie zmienia się władza. Z telewizorów nuworysze ze wschodu usłyszą orędzie prezydenta Putina, który ogłosi nowy kurs w geopolityce. Podczas namiętnego zbliżenia umiera wiekowy Arthur Dallas, pozostawiając żonę w konfuzji formalnej, bo ta spadek może przejąć dopiero po upływie nowego roku, oraz sytuacyjnej, gdyż akt pożycia na dłużej "zjednoczył" nieboszczyka z niedoszłą spadkobierczynią. "Może dadzą nam napiwek?" - snuje marzenia pokojówka spełniająca najbardziej wymyślne usługi na rzecz zblazowanych gości. Dziewczyna właśnie przewala zużyte prześcieradła w poszukiwaniu odchodów psa markizy. Lekarz medycyny naturalnej zalecił ich znalezienie, by oszacować stan alergii pieska na kontakt ze śniegiem. "Wiesz czemu są bogaci? Bo nie dają napiwków" - rozwieje złudzenia koleżanki inna pokojówka.

Roman Polański, jak to ma we zwyczaju, pomiędzy kardynalnymi osiągnięciami swojej kariery filmowej bierze głęboki oddech. Powstają wtedy groteski i krotochwile, oddzielając niczym zeszytowymi "szlaczkami" niepoprawne fanaberie od dzieł fundamentalnych. Po Matni byli Nieustraszeni zabójcy wampirów. Po Tragedii Makbeta pojawił się kuriozalny "Co?". Po spektakularnej premierze Oficera i szpiega przyszła kolej na The Palace. Relaksacyjna ta forma symultany profesjonalnej mogłaby zapewne nieść (nie tylko dla Polańskiego) wartość odświeżającej pauzy. Niniejszy przerywnik "rozrywkowy" wygląda raczej na powrót do filmowej piaskownicy. Autor Pianisty, Tess czy Lokatora ku uznaniu świata kinowych besserwisserów opuścił ją finezyjnie, wkraczając z przytupem do panteonu kina ceniącego maestrię, niuans, nie spieszącego na skróty, mającego świadomość kategorii, do której aspiruje. Kończąc sylwestrowy bal w towarzystwie zdegenerowanej menażerii przyprowadzonej przez Polańskiego do ekskluzywnego hotelu, można odnieść nieodparte wrażenie, iż reżyser, mający swoje porachunki z hipokryzją szwajcarskiej socjety, tym razem zbyt szczodrego napiwku w miejscu filmowej rozpusty nie pozostawił.