Film braci Russo utknął gdzieś pomiędzy realizmem Jasona Bourne'a, a bajkowością Johna Wicka. Wyszło zjadliwie, ale po seansie nie do końca można czuć satysfakcję z tego co się zobaczyło. 5

Szary człowiek to kolejna wysokobudżetowa propozycja platformy Netflix, która najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach będzie najpopularniejszym tytułem w serwisie streamingowego giganta. Nie ma co się dziwić ponieważ to kino niezwykle efekciarskie z plejadą hollywoodzkich gwiazd.

Szary człowiek (2022) - Ryan Gosling

Scenariusz do filmu Szary człowiek w reżyserii braci Russo powstał na bazie popularnej książki autorstwa Marka Greaneya z 2009 roku pod tym samym tytułem. Opowiada ona historię skazanego na odsiadkę Courta Gentry'ego, który aby uniknąć więzienia zgadza się na propozycję pracy w specjalnym programie CIA o nazwie "Sierra". Po latach wykonywania brudnej roboty dla CIA, nowy szef agencji postanawia zamknąć owe przedsięwzięcie i wyeliminować wszystkich zabójców pracujących w terenie. W trakcie jednej z misji w Bangkoku w ręce Courta Gentry'ego wpada dysk z informacjami, które mogą zaszkodzić szefowi. Ten w pościg za agentem wysyła psychopatycznego najemnika, który nie cofnie się przed niczym, aby wykonać swoje zadanie.

Szary człowiek już od pierwszych minut pokazuje nam wielomilionowy budżet przeznaczony przez Netfliksa do realizacji tego filmu. Produkcja naszpikowana jest wieloma scenami akcji z efektowymi sekwencjami pościgów, strzelanin, bijatyk oraz wybuchów. Najbardziej widowiskowa sekwencja z perspektywy widza rozgrywa się w Pradze, gdzie część miasta zostaje po prostu zdemolowana przez najemników i agencję CIA ściągającą głównego bohatera. I to w zasadzie jest największy problem filmu braci Russo. Szary człowiek nie do końca wie, jakim filmem chce być - utknął gdzieś pomiędzy realizmem Jasona Bourne'a, a bajkowością Johna Wicka.

Szary człowiek (2022) - Ryan Gosling

Ten dysonans najbardziej widać w dwóch głównych postaciach widowiska. Jedną z nich jest Court Gentry grany przez Ryana Goslinga, który próbuje balansować na granicy realizmu i komiksowości. Z jednej strony jest postacią działającą według pewnych reguł, która jest tylko człowiekiem i można ją zranić, ale na dobrą sprawę finalnie nie wpływa to w żaden sposób na jakie fizyczne zdolności do dalszej walki. Jeszcze gorzej wypada Chris Evans w roli psychopaty Lloyda Hansena - strasznie przerysowana i przeszarżowana kreacja, która nie do końca pasowała mi do tej historii. Czuć w tym wszystkim jakąś sympatię Evansa do tego bohatera i chęci pokazania czegoś super, ale w tym przypadku linia wyznaczająca poziom cringe'u została przekroczona.

Warto odnotować, że Szary człowiek posiada całkiem ciekawą obsadę aktorską na drugim planie. Co prawda większość z tych aktorów i aktorek nie ma za wiele do grania - dla przykładu Billy Bob Thornton i Alfre Woodard mogliby zostać zastąpieni przez dużo mniej renomowanych kolegów po fachu i zapewne poziom nie ucierpiałby w ogóle. Regé-Jean Page i Jessica Henwick to kolejne znane nazwiska, które mają ładnie promować film na plakacie. Na koniec zostawiłem sobie jednak Anę de Armas, która wydaje się być największą zwyciężczynią tego projektu. Aktorka nie tylko świetnie czuje się w scenach akcji, ale także nadaje całości lekkiego i niewymuszonego tonu. Operuje subtelnym humorem i to właśnie w scenach z nią postać Courta Gentry'ego wydaje się być najbardziej naturalna i ludzka. Na plus również fakt, iż twórcy nie robią z jej bohaterki agentki na sterydach, która potrafi dokopać facetowi, ponieważ tak musi być. Doskonale zna swoje słabości i pomimo wielkich chęci pomocy Gentry'emu często ląduje na ziemi.

Szary człowiek (2022) - Chris Evans (V)

Bracia Russo i ich Szary człowiek zapewne doczekają się sequela i bardzo możliwe, że będzie to pierwsza odsłona całej franczyzy. Mam jednak dziwne przeczucie, że gdyby widowisko miało premierę kinową, to nie zarobiłoby wystarczająco wiele, aby Netflix zdecydował się na wydanie kolejnych 200 mln dolarów. Nie mniej streaming działa na nieco innych zasadach i Szary człowiek okaże się ogromnym hitem platformy. I chociaż film w wielu elementach rozczarowuje, to jest to pewna odskocznia od hollywoodzkich franczyz o superbohaterach czy wielkich robotach, dlatego chciałbym, aby powstawało więcej blockbusterów nie mających nic wspólnego z DC czy Marvelem.